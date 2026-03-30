Daniel Didavi: Vom Bundesliga-Star zum neuen Trainer in Harthausen

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In der Welt des Fußballs gibt es Geschichten, die von der großen Bühne zurück zu den Wurzeln führen. Eine solche Geschichte schreibt nun ein Mann, der jahrelang die Stadien der höchsten deutschen Spielklassen geprägt hat. Die Nachricht verbreitete sich schnell und sorgte für Aufsehen in der regionalen Fußballszene: Ein klangvoller Name der Fußballgeschichte wird künftig die alleinige Verantwortung an der Seitenlinie tragen und ein neues Kapitel in seiner beeindruckenden Laufbahn aufschlagen.

Der TSV Harthausen hat die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt und eine Personalie verkündet, die für Begeisterung sorgt. Der ehemalige Profi Daniel Didavi wird zur neuen Saison 2026/2027 der neue Trainer des Vereins. Diese Nachricht hat der Club gegenüber FuPa bestätigt. Damit vollzieht der Verein einen bedeutenden Wechsel auf der Kommandobrücke, der die Ambitionen des Teams unterstreicht. Für den 36-jährigen Didavi ist es der nächste Schritt in seiner Entwicklung, nachdem er bereits wertvolle Erfahrungen im internen Gefüge gesammelt hat.

Das Ende einer Ära unter Michel Forzano

Dieser Wechsel wird notwendig, da der bisherige Trainer Michel Forzano seinen Abschied angekündigt hat. Er hat dem Verein mitgeteilt, dass er seine Tätigkeit als Trainer beim TSV Harthausen zum Ende der aktuellen Saison beenden will. Unter seiner Führung hat sich die Mannschaft in der Kreisliga A2 Neckar/Fils stabilisiert und eine beachtliche Rolle im oberen Tabellendrittel eingenommen. Nun bereitet sich der Verein darauf vor, das Erbe von Forzano in die Hände eines Mannes zu legen, der das Spiel aus einer ganz besonderen Perspektive kennt.

Die aktuelle Rolle im Verein

Derzeit ist Daniel Didavi noch in einer Doppelfunktion für den Verein tätig. Als spielender Co-Trainer bringt er seine enorme fußballerische Qualität und sein taktisches Verständnis direkt auf und neben dem Platz ein. In der laufenden Spielzeit der Kreisliga A2 in der Saison 25/26 weist seine Bilanz als Teil des Trainerstabs fünf Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen auf. Auch als Spieler war er in dieser Saison bereits für den TSV Harthausen aktiv, wobei er seine Erfahrung an die jüngeren Mitspieler weitergab.

Rückblick auf die bisherige Zeit in Harthausen

Bereits in der vorherigen Saison 2024/25 war Daniel Didavi als spielender Co-Trainer ein wichtiger Bestandteil des Teams. In dieser Spielzeit konnte die Mannschaft unter der sportlichen Leitung eine Bilanz von 14 Siegen, fünf Unentschieden und zehn Niederlagen vorweisen. Didavi selbst stand in acht Spielen auf dem Rasen und zeigte mit zwei Toren und vier Torvorlagen, dass seine technischen Fähigkeiten und sein Auge für den Mitspieler nach wie vor außergewöhnlich sind. Diese zwei Jahre in der assistierenden Rolle dienten als ideale Vorbereitung auf die nun kommende Aufgabe als Chefcoach.

Die glanzvolle Zeit beim VfB Stuttgart

Die Karriere von Daniel Didavi ist untrennbar mit dem VfB Stuttgart verbunden. Dort durchlief er zahlreiche Stationen und prägte das Spiel des Traditionsvereins über Jahre hinweg. In der Bundesliga-Saison 2020/21 absolvierte er 23 Spiele für die Schwaben, erzielte vier Tore und bereitete drei weitere vor. Auch in schwierigen Zeiten blieb er seinem Club treu, wie in der Saison 2019/20 in der 2. Bundesliga, als er in 19 Partien sechs Treffer markierte. Sein wohl erfolgreichstes Jahr im Trikot des VfB Stuttgart erlebte er in der Saison 2015/16, als er in 31 Bundesligaspielen beeindruckende 13 Tore erzielte und vier Assists beisteuerte.

Erfolge im Trikot des VfL Wolfsburg

Neben dem VfB hinterließ Didavi auch beim VfL Wolfsburg bleibende Eindrücke. In der Autostadt bewies er seine Klasse auf höchstem Niveau. Besonders die Saison 2017/18 ragt heraus, in der er für den VfL Wolfsburg 30 Spiele in der Bundesliga bestritt, neunmal selbst traf und fünf Tore vorbereitete. Auch im Jahr zuvor, in der Saison 2016/17, war er mit vier Toren in 18 Einsätzen ein wichtiger Faktor im Spiel der Wölfe. Diese Jahre in der Fremde reiften ihn zu einer Persönlichkeit, die nun bereit ist, die Verantwortung für ein ganzes Team zu übernehmen.

Lehrreiche Jahre beim 1. FC Nürnberg

Ein weiteres wichtiges Kapitel seiner Profikarriere schrieb er beim 1. FC Nürnberg. In der Saison 2011/12 zeigte er in Franken sein ganzes Potenzial. In 23 Einsätzen für Nürnberg in der Bundesliga gelangen ihm neun Tore und drei Torvorlagen. Auch für die zweite Mannschaft, Nürnberg, kam er in der Regionalliga Süd zum Einsatz. Diese Zeit war geprägt von sportlichem Erfolg und persönlicher Weiterentwicklung, was seinen Ruf als torgefährlicher und technisch versierter Mittelfeldspieler festigte.

Die Anfänge und der Weg durch die Ausbildung

Der Weg zum Profi begann für Didavi in der Jugendabteilung des VfB Stuttgart. Schon in der U19 Bundesliga deutete er sein riesiges Talent an. In der Saison 2007/08 erzielte er dort in 24 Spielen 14 Tore. Auch in der 3. Liga sammelte er frühzeitig Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft, dem VfB Stuttgart II. In der Saison 2008/09 kam er dort auf 30 Einsätze und fünf Tore, während er in der Spielzeit 2009/10 in 28 Partien viermal erfolgreich war.

Die sportliche Ausgangslage für die neue Aufgabe

Wenn Daniel Didavi zur Saison 2026/27 das Amt des Cheftrainers übernimmt, findet er eine Mannschaft vor, die bereits jetzt eine gute Rolle spielt. Der TSV Harthausen belegt derzeit den vierten Tabellenplatz in der Kreisliga A2 Neckar/Fils. Das Ziel für die neue Ära wird es sein, auf den Grundlagen von Michel Forzano aufzubauen und die Mannschaft mit der geballten Erfahrung aus der Bundesliga weiterzuentwickeln. Die Vorfreude in Harthausen auf diesen neuen Abschnitt ist spürbar, wenn ein Mann mit dieser Vita das Traineramt übernimmt.