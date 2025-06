Daniel Davari wird neuer Torwarttrainer des VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat zu Beginn der Vorbereitung auf die Saison 2025/26 eine zentrale Personalie im Trainerteam geklärt: Daniel Davari übernimmt ab sofort die Rolle des Torwarttrainers. Der 37-Jährige, zuletzt in gleicher Funktion bei Rot-Weiß Oberhausen, stand am Montagvormittag bereits um 11 Uhr bei der ersten Einheit der Lila-Weißen auf dem Platz.

Davari bringt aus seiner aktiven Karriere umfassende Erfahrung mit. Er stand in 39 Bundesligaspielen, 75 Zweitligabegegnungen sowie über 130 Dritt- und Regionalligapartien zwischen den Pfosten und war Teil des iranischen WM-Kaders 2014. Vereine wie Eintracht Braunschweig, Arminia Bielefeld und MSV Duisburg prägten seine Laufbahn. In Osnabrück wird er sich künftig insbesondere um Lukas Jonsson, Niklas Sauter und Mats Remberg kümmern, aber auch punktuell mit der U19 arbeiten.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung“, so Davari. „Der VfL hat in der Vergangenheit bewiesen, wie gut sich Torhüter hier entwickeln können. Ich will mithelfen, diese Tradition fortzusetzen.“