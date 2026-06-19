Daniel Biechele kehrt als Spielertrainer zum FC Leutkirch zurück Biechele übernimmt den Bezirksligaabsteiger zur neuen Saison von Matthias Kloos · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Daniel Biechele – Foto: FC Leutkirch

Der FC Leutkirch stellt sich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Bodensee auf der Trainerposition neu auf. Daniel Biechele übernimmt zur kommenden Saison als Spielertrainer und kehrt damit zu einem Verein zurück, den er aus seiner eigenen Laufbahn gut kennt. Der 36-Jährige war bereits viele Jahre Spieler beim FC Leutkirch, ehe er zur Saison 2021/2022 als Spielertrainer zur SGM Tannheim/Aitrach wechselte. Nun führt sein Weg zurück zum FCL, der nach einer schwierigen Runde in der Kreisliga A neu beginnen muss.

Biechele folgt damit auf Trainer Daniel Schmid der den Verein nach einem Jahr wieder verlassen wird.



Leutkirch beendete die vergangene Bezirksliga-Saison mit 27 Punkten als Vorletzter. Mit Biechele soll nun ein alter Bekannter Verantwortung übernehmen, der sowohl die Rolle auf dem Platz als auch die Aufgaben an der Seitenlinie kennt. Der Verein freut sich über seine Rückkehr: „Willkommen zurück beim FCL. Daniel Biechele übernimmt als Spielertrainer. Der FC Leutkirch freut sich, mit Daniel Biechele „Biechi“ einen alten Bekannten wieder in seinen Reihen begrüßen zu dürfen.“

Biecheles Weg führte nach seiner ersten Leutkircher Zeit zur SGM Tannheim/Aitrach. Dort war er bis zur Saison 2024/2025 Spielertrainer. In der vergangenen Spielzeit war er nur noch als Spieler aktiv und erzielte in 26 Partien fünf Tore.



In der Kreisliga A wird es nun erstmal darum gehen, nach dem Abstieg wieder Stabilität zu finden: „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und blicken optimistisch auf die kommende Spielzeit.“



