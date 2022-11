Daniel Beine: „Wir wissen um unsere Qualität“ Bezirksliga, Gruppe 4: Vor dem Spitzenspiel hat sich Viktoria-Goch-Trainer Daniel Beine den Fragen der Redaktion gestellt.

Zwölf Spiele, zwölf Siege, 48:8-Tore – die Bilanz des Spitzenreiters Viktoria Goch in der Bezirksliga ist beeindruckend. Trotzdem hat sich das Team von Trainer Daniel Beine nicht allzu deutlich von der Konkurrenz abgesetzt. Der ebenfalls noch unbesiegte Verfolger SV Budberg liegt nur vier Zähler zurück. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt es im Budberg zum Duell der Top-Teams. Der Gocher Trainer blickt der Partie zuversichtlich entgegen, obwohl er wohl nicht das beste Team aufbieten kann.

Herr Beine, ist Viktoria Goch in dieser Saison nicht zu stoppen?

Daniel Beine: "Wenn wir unseren Weg nicht so konsequent fortsetzen, wie das bislang der Fall war, sind wir natürlich zu stoppen. Wir hoffen aber selbstverständlich, dass dieser Fall nicht eintritt. Das Selbstvertrauen ist mittlerweile enorm groß. Wir wissen um unsere Qualität, weil man nicht von ungefähr so viele Spiele in Folge gewinnt."

Hätten Sie gedacht, dass der SV Budberg eine so gute Rolle spielen würde?

Beine: "Für mich war der GSV Moers vor der Saison der Favorit. Ich hatte aber auch den SV Budberg auf der Rechnung. Trainer Tim Wilke und der Sportliche Leiter Hendrik Lerch leisten dort sehr gute Arbeit. Der Verein hat eine ausgezeichnete Jugendarbeit. Und die erste Mannschaft ist von der Breite her besser aufgestellt als in der vergangenen Saison, als sie ja auch lange im Titelrennen mitgemischt hat. Zuletzt hat das Team beim 4:1 gegen den GSV Moers eindrucksvoll bewiesen, welche Qualität in ihm steckt. Wir wissen somit, dass uns eine sehr schwere Aufgabe erwartet. Trotzdem werden wir voll auf Sieg spielen."

Bei einem Erfolg wäre Viktoria Goch Herbstmeister?