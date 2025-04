Daniel Beine: „Viktoria Goch hat sich den Erfolg verdient“

Bald Double-Trainer: Daniel Beine. – Foto: Marcel Eichholz

Die Festspielwoche von Viktoria Goch, am Montag mit dem 4:0-Sieg im Kreispokal-Finale gegen den TSV Weeze eröffnet, soll am Freitagabend ein rauschendes Ende finden. Der souveräne Tabellenführer der Bezirksliga will im Heimspiel gegen Verfolger FC Neukirchen-Vluyn (20 Uhr, Hubert-Houben-Stadion) sein Meisterstück machen. Der Mannschaft von Trainer Daniel Beine reicht schon ein Punkt, damit die große Aufstiegsfeier steigen kann.

Heute, 20:00 Uhr Viktoria Goch Vikt. Goch FC Neukirchen-Vluyn 09/21 FC Neuk.-Vlu 20:00 live PUSH Der Spitzenreiter brennt in der Begegnung auf Wiedergutmachung. Denn die bislang letzte Niederlage gab es am 3. November 2024 für die Viktoria beim 2:4 in Neukirchen-Vluyn. Es folgte eine meisterliche Serie von 14 Siegen und einem Remis bei einem Torverhältnis von 49:7. Und jetzt gibt es keine Zweifel mehr daran, dass sich die Viktoria nach drei vergeblichen Anläufen endlich den Traum vom Aufstieg in die Landesliga erfüllen kann. Daniel Beine sagt im Interview, warum es diesmal geklappt hat, was die Mannschaft auszeichnet hat und ab welchem Zeitpunkt er fest an den Titelgewinn geglaubt hat.

Wie sicher sind Sie, dass die Meisterschaft schon am Freitagabend nach dem Top-Spiel vor eigenem Publikum gegen den FC Neukirchen-Vluyn gefeiert werden kann? Daniel Beine Hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, weil Neukirchen-Vluyn schon eine gute Mannschaft hat. Doch ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass wir es schaffen. Denn wir sind gut drauf, haben ein starkes Team und spielen zu Hause vor hoffentlich vielen Zuschauern. Warum sollten wir also verlieren?