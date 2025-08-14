Daniel Beine trotz schwierigem Auftaktprogramm voller Vorfreude

Die Vorfreude auf den Start in der Oberliga Niederrhein steigt bei Daniel Beine und seiner Mannschaft, immerhin ist es für den SV Biemenhorst erst die zweite Saison im Oberhaus des Fußballverbandes Niederrhein (FVN). Die Spieltagsplaner haben es derweil nicht gut gemeint mit dem SVB, denn der Auftakt hat es wahrlich in sich.

Um 15.30 Uhr am Sonntag wird es für Biemenhorst zum ersten Mal in der neuen Spielzeit ernst in der Oberliga. Mit dem Auswärtsspiel beim SC St. Tönis startet die Saison für den für den SV, der zuletzt mit einem 4:1-Erfolg gegen den VfB Speldorf in der ersten Runde um den Niederrheinpokal noch einmal Selbstvertrauen tanken konnte. Mit St. Tönis wartet nun aber ein Gegner von ganz anderem Kaliber auf die Beine-Elf.

"Am Sonntag wartet ein extrem schwieriger Gegner auf uns, der sicherlich auch ein Wörtchen in der Meisterschaft mitreden wird. St. Tönis hat einen sehr guten Kader zur Verfügung, die Verantwortlichen um Bekim Kastrati und sein Trainerteam machen einen tollen Job", sagt Beine über den Opponent, der ebenfalls am vergangenen Wochenende sein Duell im Verbandspokal gewinnen konnte. Die Chancenverwertung wird für einen erfolgreichen Auftakt des SVB dabei ein wichtiger Faktor sein. "Wir versuchen unser Spiel auf den Platz zu bekommen und wollen die Chancen, die wir bekommen, nutzen. In der Defensive wollen wir gutstehen, wenig zulassen und keine Räume anbieten, um so auch Punkte mitzunehmen. Das ist unser Anspruch", erläutert der 37-Jährige die Grundzüge des Matchplans.

Personell sieht es derweil sehr gut aus. "Außer Felix Scharf und Luca Schanzmann, die beide schon länger verletzt sind, haben wir aktuell keinen Ausfall zu vermelden", verkündet Beine, der damit die Qual der Wahl hat. Weitere Einblicke zum Personal will Beine nicht geben. "Wir schauen uns die Trainingswoche genau an und entscheiden dann", sagt er in Richtung einer möglichen Startelf.