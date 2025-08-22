Daniel Beine tippt für Baumberg gegen ETB, ersten Sieg für Schonnebeck

Auf dem Papier konnte sich Daniel Beine, Cheftrainer des SV Biemenhorst, noch gar nicht so häufig mit der Oberliga Niederrhein vertraut machen. Als Trainer stand er zuletzt in der Saison 2016/17 für die SV Hönnepel-Niedermörmter in der fünfthöchsten Spielklasse an der Seitenlinie. Während ihm mit der damals blutjungen Mannschaft in 18 Spielen kein Dreier vergönnt war, setzt Beine mit seinem neuen Verein zu Saisonbeginn direkt eine Duftmarke. Gegen den erneut hoch gehandelten SC St. Tönis feierte der 37-Jährige einen 4:3-Coup im ersten Saisonspiel.
Die Matchvorbereitung und Gegneranalyse stellte auch ohne den langjährigen Trainerbackground in der Oberliga kein großartiges Problem dar: "Man hat viele Connections, wo man sich austauschen kann und auch mit Videomaterial kann man sich entsprechend vorbereiten", sagt der 37-Jährige. "Aber ich habe die ganzen Jahre immer die Oberliga verfolgt, kenne auch größtenteils die Spieler. Gegen viele habe ich damals selbst noch gespielt. Daher ist das ein Mix aus allem, wie man seine Informationen zusammenbekommt."
Inwieweit sein Bauchgefühl auch schon auf die Oberliga eingestimmt ist, wird sich zeigen. Im Tippspiel setzte er insgesamt auf vier Punkteteilungen, glaubt unter anderem dass es im Top-Duell zwischen Ratingen 04/19 und dem dem SC St. Tönis keinen Sieger geben wird. Dafür glaubt er an eine gestärkte SpVg Schonnebeck und einen Sieg der Sportfreunde Baumberg im Kracher gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.
Ich mag beide Vereine. Ich habe einen guten Draht Horst Riege bei Meerbusch, genau so zu Michael Volz und Simon Büttgenbach bei Holzheim. Um keinen dort auf den Schlips zu treten, tippe ich mal auf ein Unentschieden.
Tipp: 1:1
Homberg hat sehr gute Qualität und mit Stefan Janßen einen tollen Trainer. Jüchen-Garzweiler kann ich wiederum nicht so gut einschätzen. Ich tippe auf einen knappen Sieg der Homberger und ein schwieriges Auswärtsspiel, weil Jüchen auch ein guter Aufsteiger sein soll.
Tipp: 2:1 für den VfB Homberg
Der SV Sonsbeck wird trainiert von Heinrich Losing, mit dem ich sehr häufig austausche – fast täglich. Ich hoffe, dass Sonsbeck zumindest einen Punkt holt.
Tipp: 1:1
Dingden hat wohl keine schlechte Partie gegen Monheim gemacht. Hilden hat eine qualitativ sehr gute Oberligamannschaft, schon seit Jahren.
Tipp: 3:1 für den VfB Hilden
Aufgrund der Tatsache, dass Schonnebeck am ersten Spieltag Punkte liegen gelassen hat, werden die Sinne geschärft sein. Ich gehe davon aus, dass Schonnebeck zu Hause das Spiel gewinnt.
Tipp: 2:0 für die SpVg Schonnebeck
Sehr schwierige Partie. Kleve habe ich noch nicht gesehen, Frintrop habe ich noch nicht gesehen. Das sind beides Mannschaften, die ganz ordentlich in die Saison gestartet sind.
Tipp: 1:1
Das ist natürlich ein Kracher. Baumberg kann an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen, auch der ETB ist sehr stark.
Tipp: 2:1 für die Sportfreunde Baumberg
Ich bin glücklich gewesen, dass wir letzte Woche gegen St. Tönis gewonnen haben, weil es natürlich eine sehr gute Mannschaft ist. Ratingen ist auch ein Top-Team, schätze ich sehr hoch ein. Mit Damian Apfeld ist dort auch ein guter Trainer, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze.
Tipp: 1:1
*Hier verzichtet Daniel Beine auf einen Tipp.