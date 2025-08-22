Daniel Beine tippt für Baumberg gegen ETB, ersten Sieg für Schonnebeck

Auf dem Papier konnte sich Daniel Beine, Cheftrainer des SV Biemenhorst, noch gar nicht so häufig mit der Oberliga Niederrhein vertraut machen. Als Trainer stand er zuletzt in der Saison 2016/17 für die SV Hönnepel-Niedermörmter in der fünfthöchsten Spielklasse an der Seitenlinie. Während ihm mit der damals blutjungen Mannschaft in 18 Spielen kein Dreier vergönnt war, setzt Beine mit seinem neuen Verein zu Saisonbeginn direkt eine Duftmarke. Gegen den erneut hoch gehandelten SC St. Tönis feierte der 37-Jährige einen 4:3-Coup im ersten Saisonspiel.

Die Matchvorbereitung und Gegneranalyse stellte auch ohne den langjährigen Trainerbackground in der Oberliga kein großartiges Problem dar: "Man hat viele Connections, wo man sich austauschen kann und auch mit Videomaterial kann man sich entsprechend vorbereiten", sagt der 37-Jährige. "Aber ich habe die ganzen Jahre immer die Oberliga verfolgt, kenne auch größtenteils die Spieler. Gegen viele habe ich damals selbst noch gespielt. Daher ist das ein Mix aus allem, wie man seine Informationen zusammenbekommt."

Inwieweit sein Bauchgefühl auch schon auf die Oberliga eingestimmt ist, wird sich zeigen. Im Tippspiel setzte er insgesamt auf vier Punkteteilungen, glaubt unter anderem dass es im Top-Duell zwischen Ratingen 04/19 und dem dem SC St. Tönis keinen Sieger geben wird. Dafür glaubt er an eine gestärkte SpVg Schonnebeck und einen Sieg der Sportfreunde Baumberg im Kracher gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte