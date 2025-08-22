 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
Mit vollem Fokus geht Beine auch ins zweite Spiel gegen Büderich.
Mit vollem Fokus geht Beine auch ins zweite Spiel gegen Büderich. – Foto: Marcel Eichholz

Daniel Beine tippt für Baumberg gegen ETB, ersten Sieg für Schonnebeck

Oberliga-Tipp: Daniel Beine, Cheftrainer des SV Biemenhorst, tippt den 2. Spieltag der Oberliga Niederrhein.

Auf dem Papier konnte sich Daniel Beine, Cheftrainer des SV Biemenhorst, noch gar nicht so häufig mit der Oberliga Niederrhein vertraut machen. Als Trainer stand er zuletzt in der Saison 2016/17 für die SV Hönnepel-Niedermörmter in der fünfthöchsten Spielklasse an der Seitenlinie. Während ihm mit der damals blutjungen Mannschaft in 18 Spielen kein Dreier vergönnt war, setzt Beine mit seinem neuen Verein zu Saisonbeginn direkt eine Duftmarke. Gegen den erneut hoch gehandelten SC St. Tönis feierte der 37-Jährige einen 4:3-Coup im ersten Saisonspiel.

Die Matchvorbereitung und Gegneranalyse stellte auch ohne den langjährigen Trainerbackground in der Oberliga kein großartiges Problem dar: "Man hat viele Connections, wo man sich austauschen kann und auch mit Videomaterial kann man sich entsprechend vorbereiten", sagt der 37-Jährige. "Aber ich habe die ganzen Jahre immer die Oberliga verfolgt, kenne auch größtenteils die Spieler. Gegen viele habe ich damals selbst noch gespielt. Daher ist das ein Mix aus allem, wie man seine Informationen zusammenbekommt."

Inwieweit sein Bauchgefühl auch schon auf die Oberliga eingestimmt ist, wird sich zeigen. Im Tippspiel setzte er insgesamt auf vier Punkteteilungen, glaubt unter anderem dass es im Top-Duell zwischen Ratingen 04/19 und dem dem SC St. Tönis keinen Sieger geben wird. Dafür glaubt er an eine gestärkte SpVg Schonnebeck und einen Sieg der Sportfreunde Baumberg im Kracher gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen.

So lief der bisherige FuPa-Expertentipp:

Max Machtemes (Spieler SSVg Velbert) - 9 Punkte

Hinweis: Richtiger Tipp → 4 Punkte, Richtige Tordifferenz→ 3 Punkte, Richtige Tendenz → 2 Punkte

TSV Meerbusch – Holzheimer SG

Heute, 19:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
19:30live

Ich mag beide Vereine. Ich habe einen guten Draht Horst Riege bei Meerbusch, genau so zu Michael Volz und Simon Büttgenbach bei Holzheim. Um keinen dort auf den Schlips zu treten, tippe ich mal auf ein Unentschieden.

Tipp: 1:1

VfL Jüchen-Garzweiler – VfB Homberg

Heute, 20:00 Uhr
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
20:00live

Homberg hat sehr gute Qualität und mit Stefan Janßen einen tollen Trainer. Jüchen-Garzweiler kann ich wiederum nicht so gut einschätzen. Ich tippe auf einen knappen Sieg der Homberger und ein schwieriges Auswärtsspiel, weil Jüchen auch ein guter Aufsteiger sein soll.

Tipp: 2:1 für den VfB Homberg

SV Sonsbeck – KFC Uerdingen

Morgen, 15:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
15:00live

Der SV Sonsbeck wird trainiert von Heinrich Losing, mit dem ich sehr häufig austausche – fast täglich. Ich hoffe, dass Sonsbeck zumindest einen Punkt holt.

Tipp: 1:1

SV BW Dingden – VfB Hilden

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
15:00

Dingden hat wohl keine schlechte Partie gegen Monheim gemacht. Hilden hat eine qualitativ sehr gute Oberligamannschaft, schon seit Jahren.

Tipp: 3:1 für den VfB Hilden

SpVg Schonnebeck – 1. FC Monheim

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
15:00live

Aufgrund der Tatsache, dass Schonnebeck am ersten Spieltag Punkte liegen gelassen hat, werden die Sinne geschärft sein. Ich gehe davon aus, dass Schonnebeck zu Hause das Spiel gewinnt.

Tipp: 2:0 für die SpVg Schonnebeck

1.FC Kleve – DJK Adler Union Frintrop

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00

Sehr schwierige Partie. Kleve habe ich noch nicht gesehen, Frintrop habe ich noch nicht gesehen. Das sind beides Mannschaften, die ganz ordentlich in die Saison gestartet sind.

Tipp: 1:1

Sportfreunde Baumberg – ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:00

Das ist natürlich ein Kracher. Baumberg kann an einem guten Tag jede Mannschaft schlagen, auch der ETB ist sehr stark.

Tipp: 2:1 für die Sportfreunde Baumberg

Germania Ratingen 04/19 – SC St. Tönis

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
15:30live

Ich bin glücklich gewesen, dass wir letzte Woche gegen St. Tönis gewonnen haben, weil es natürlich eine sehr gute Mannschaft ist. Ratingen ist auch ein Top-Team, schätze ich sehr hoch ein. Mit Damian Apfeld ist dort auch ein guter Trainer, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze.

Tipp: 1:1

SV Biemenhorst - FC Büderich

So., 24.08.2025, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:15

*Hier verzichtet Daniel Beine auf einen Tipp.

