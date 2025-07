Daniel Beine hat beim SV Biemenhorst das Ruder übernommen

Der ganz große Umbruch ist beim SV Biemenhorst ausgeblieben. Trotzdem geht das Team mit zehn neuen Spielern und einem neuen Cheftrainer in seine zweite Spielzeit in der Oberliga Niederrhein. Zu Beginn der Vorbereitung steht vor allem das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund, wie Neu-Coach Daniel Beine im Gespräch mit FuPa verrät. Am Wochenende kommt es zum Testspiel-Doppelpack, gegen den 1. FC Lintfort am Sonntag auch mit FuPa.tv.

Die Kaderplanungen sind abgeschlossen, die Mannschaft in die Vorbereitung gestartet. Beim SV Biemenhorst hat sich im Sommer einiges getan. Mit Daniel Beine ist ein neuer Trainer an der Seitenlinie. In der vergangenen Saison war er noch mit Viktoria Goch in die Landesliga aufgestiegen, nun beerbt er den aus freien Stücken zurückgetretenen Javier Garcias Dinis. Zum vorhandenen Kern des Teams sind zehn neue Spieler gestoßen.

"Wir sind in die Vorbereitung gestartet, müssen uns aber erst einmal kennenlernen. Es ist nun wichtig, die Neuen zu integrieren", erklärt Beine. Zuletzt stieß mit Chong Johnny Lu noch ein auf beiden Außenbahnen einsetzbarer Offensivspieler zur Mannschaft, der aber auch in der Defensive spielen kann. Er kommt vom Oberliga-Konkurrenten 1. FC Kleve und soll beim SVB den Ausfall von Routinier Haris Memic kompensieren, bei dem sich nach zwei Kreuzbandrissen in der Vergangenheit nun wieder das Knie gemeldet hat.

Mit einem Durchschnittsalter von knapp 22 Jahren stellt Biemenhorst eine der jüngsten Mannschaften in der Oberliga. Da scheint es durchaus passend, dass auch der Übungsleiter erst 37 Jahre alt ist. "Ich muss ein Gefühl für die Mannschaft bekommen, die Spieler alle kennenlerne und sehen, auf welchen Positionen sie am stärksten sind", sagt Beine und skizziert damit, worauf er in den nächsten Tagen und Wochen den Fokus legen wird: die beste Elf finden.

Helfen sollen dabei Erkenntnisse aus Testspielen. Am Dienstagabend gab es den ersten Test beim SV Haldern, am Wochenende steht ein Doppel-Spieltag an. Zunächst geht es am Samstag im Derby gegen Regionalligist 1. FC Bocholt, am Sonntag gastiert Landesligist 1. FC Lintfort an der Sportanlage an der Birkenallee. Den Test gegen Lintfort gibt es live im Ticker und bei FuPa.tv. Neben der Teilnahme an der Bocholter Stadtmeisterschaft stehen noch fünf weitere Leistungsvergleiche an: GSV Moers (17. Juni, 20 Uhr, A), Preußen Münster II (24. Juli, 19.30 Uhr, A), MSV Duisburg U19 (26. Juli, 15 Uhr, H), Rot-Weiss Essen U19 (30. Juli, 19.45 Uhr, H) und Kevelaerer SV (3. August, 15 Uhr, H).

"Tolles Event"

"Das Spiel gegen Bocholt ist für uns natürlich ein Highlight. Es ist der größte Verein aus der Region, aber wir versuchen ein gutes Spiel auf den Platz zu bringen. Leicht wird das nicht, denn Bocholt ist in der Vorbereitung schon viel weiter", sagt Beine. Der FCB ist bereits am letzten Juli-Wochenende in der Regionalliga West wieder im Einsatz. "Es ist ein tolles Event für die Region, zu dem viele Zuschauer kommen werden", führt er weiter aus. "Ordentlich gefordert" wird sein Team auch einen Tag später gegen spielstarke Lintforter. Mit dieser Begegnung geht dann eine intensive Woche zu Ende.

Zum ersten Pflichtspiel für Biemenhorst kommt es am Wochenende um den 10. August. Da soll die 1. Runde im Niederrheinpokal ausgetragen werden, die Auslosung dazu gibt es am kommenden Mittwoch. Die Oberliga startet eine Woche später. Auf wen der SVB zu Beginn trifft, ist noch nicht bekannt, die neuen Spielpläne sollen aber zeitnah veröffentlicht werden. Das Saisonziel ist derweil schon klar formuliert. "Unser großes Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen. Meiner Meinung nach ist die Liga nochmal stärker geworden. Wir wollen einfach eine gute Saison spielen. Die Mannschaft ist zu 100 Prozent gewillt und daher glaube ich auch, dass wir das hinbekommen", betont Beine abschließend.

Der Kader des SV Biemenhorst

Torwart: Lennart Brandes (22), Henry Dehorn (24), Rene Konst (28)

Abwehr: Angelos Avramis (20), Berkant Gebes (18), Justin Heckers (22), Fabian Krichel (25), Chong Johnny Lu (23), Julian Overbeck (23), Luca Ridder (21), Ferdinand Schulte (18), Pascal Spallek

Mittelfeld: Giuseppe Mirason Geukes (21), Lendi Jashanica (21), Sohail Nadi, Dardan Pepa (19), Luca Felix Puhe (22), Niklas Ridder (26), Luca Schanzmann (26), Felix Jonah Scharf (23), Nathnael Scheffler (25), Reo Yoda (19)

Angriff: Taric Boland (23), Laurin Büdding (20), John Gertzen (21), Joshua Müller (27), Iker Prudencio (19), Jannis Schmitz (25), Jan Weibring (20)

Zugänge: Mika Egeling (25, Sportfreunde 97/30 Lowick), Daniel Beine (37, Viktoria Goch), Nathnael Scheffler (25, 1. FC Kleve), Giuseppe Mirason Geukes (21, Viktoria Goch), Dardan Pepa (19, FC Emmen U19), Lennart Brandes (22, 1. FC Bocholt), Jan Weibring (20, Sportfreunde 97/30 Lowick), Reo Yoda (19, SG Essen-Schönebeck), Sohail Nadi (FC Blau-Gelb Überruhr), Angelos Avramis (20, SV Schermbeck), Berkant Gebes (18, TSV Meerbusch), Chong Johnny Lu (23, 1. FC Kleve)

Abgänge: Ben Hutmacher (32, TuS Gahlen), Joel Alexander Kerff (23, RSV Borken), Jan-Niklas Frieg (34, Karriereende), Nick Lübbers (31, Karriereende), Niklas Laigre (27, Karriereende), Noah Brucksteg (28, Karriereende), Alexander Puhe (26, Karriereende), Jannis Boland (26, SV Biemenhorst II), Haris Memic (30, Karriereende)