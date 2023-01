Daniel Beine hat seinen Kontrakt beim Bezirksligisten Viktoria Goch verlängert. – Foto: GS

Daniel Beine bleibt Trainer bei Viktoria Goch Der 35-jährige Coach des Fußball-Bezirksligisten, der ungeschlagen auf Platz zwei steht, sagt für eine weitere Saison zu.

Daniel Beine wird auch in der kommenden Saison beim Bezirksligisten Viktoria Goch, der noch alle Chancen auf den Sprung in die Landesliga besitzt, an der Seitenlinie stehen. Der Verein und der 35-jährige Trainer haben sich jetzt auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Das war eine reine Formsache. „Das Gespräch hat nur wenige Minuten gedauert. Wir sind mit der Arbeit von Daniel Beine sehr zufrieden. Er ist sehr engagiert, arbeitet akribisch und bringt sich weitaus mehr in den Verein ein, als man das erwarten würde. Er ist eine geniale Lösung für uns“, sagt Bernd Willich, Vorstandsmitglied der Viktoria.

Auch Daniel Beine musste nicht lange überlegen, ob er dem Verein die Zusage für eine weitere Spielzeit gibt. „Wir waren uns sehr schnell einig. Ich fühle mich bei Viktoria Goch sehr wohl, weil ich im Verein Leute an der Seite haben, bei denen man weiß, was man von ihnen hat“, sagte Beine, der seit Januar 2020 Coach der Viktoria ist, mit der er in der vergangenen Saison Vizemeister wurde. Derzeit liegt das Team, das nach 16 Partien noch ungeschlagen ist, auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf den ebenfalls noch unbesiegten Spitzenreiter SV Budberg, der eine Partie mehr ausgetragen hat, beträgt fünf Punkte. „Unser Ziel bleibt der Aufstieg. Wir haben weiter gute Chancen, das in dieser Saison zu schaffen. Und wenn es nicht klappt, dann werden wir in der kommenden Spielzeit halt einen neuen Anlauf nehmen“, sagt Bernd Willich. Der Verein hofft, dass er das Gros der Mannschaft halten kann. „Wir haben bereits erste Gespräche mit Spielern geführt und haben auch schon Zusagen. Das Ziel ist es, die meisten Akteure zu halten und das Team punktuell noch zu verstärken“, sagt Daniel Beine.