Daniel Beichler ist neuer Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg

Der 37-jährige Österreicher unterschreibt einen Vertrag bis 2028 . – Foto: Red Bull Salzburg

Daniel Beichler ist in Salzburg sowie im österreichischen Fußball eine absolut bekannte Größe. So verfügt der fünffache A-Team-Spieler über jede Menge Erfahrung im Profi-Bereich und war u. a. in der österreichischen Bundesliga (144 Matches) sowie im europäischen Ausland aktiv.

Seine Trainerlaufbahn startete er im Jahr 2016 als Betreuer beim JAZ Süd. Ab Sommer 2021 arbeitete Beichler dann in Salzburg, wo er seither die U14, U16 und U18 (erfolgreich mit zwei Meistertiteln) der Red Bull Akademie, die UEFA Youth League-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg – die er mit überzeugenden Leistungen in das Final Four führte – sowie den FC Liefering über zwei Jahre hinweg coachte.

Jetzt wird Daniel Beichler am kommenden Sonntag beim Bundesliga-Schlager gegen den Tabellenzweiten LASK erstmals auf der Trainerbank der Roten Bullen Platz nehmen.

Marcus Mann: „Daniel Beichler kennt unseren Klub seit Jahren sehr gut und damit einhergehend auch unsere Spiel- und Ausbildungsphilosophie. So hat er mit Jannik Schuster, Tim Trummer oder Joane Gadou bereits etliche Spieler trainiert, die mittlerweile im Kader bei uns stehen. Daniel verfügt über eine klare Idee, wie er spielen und was er von seiner Mannschaft sehen möchte. Nicht ohne Grund hatten ihn auch andere Klubs in der jüngeren Vergangenheit im Blick. Er erhält die volle Unterstützung, notwendige Änderungen anzuschieben, um unsere Mannschaft weiterzuentwickeln und die kommenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern.“



