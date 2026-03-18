Daniel Alankus: „Ich glaube fest an den Klassenerhalt“

Daniel Alankus – Foto: Verein

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐Daniel Alankus vom Berlin-Ligisten SV Empor ist Spieler der Woche

Der SV Empor Berlin steckt mitten im Abstiegskampf der Berlin-Liga. Umso wichtiger sind erfahrene Spieler wie Daniel Alankus, die auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen. Der 33-jährige Abwehrspieler überzeugt mit Einsatz, Übersicht und Konstanz – Qualitäten, die auch der FuPa-Community nicht verborgen geblieben sind. Mit starken Leistungen in den vergangenen Spielen sicherte sich Alankus die Auszeichnung zum Spieler der Woche. Im Gespräch zeigt er sich kämpferisch, reflektiert – und gleichzeitig bodenständig.

Interview mit Daniel Alankus (SV Empor Berlin) FuPa Berlin: Kannst du dich noch an dein bestes oder wichtigstes Spiel erinnern?

Daniel Alankus: Ein Spiel, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war mit einer Auswahl gegen die Profis des VfB Stuttgart. Das war schon etwas Besonderes, sich mal mit Spielern auf diesem Niveau zu messen. Man merkt einfach sofort das Tempo und die Qualität. Solche Spiele bleiben hängen, weil man da auch persönlich viel mitnimmt.

FuPa Berlin: Bleibt ihr in der Berlin-Liga – und warum?

Daniel Alankus: Definitiv! Ich glaube fest an den Klassenerhalt, da wir qualitativ sehr gut besetzt sind. Mit der Hinrunde konnten wir überhaupt nicht zufrieden sein, dafür haben wir zu wenig Punkte geholt. In der Rückrunde wollen wir das auf jeden Fall besser machen und zeigen, was wirklich in uns steckt.

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FuPa Berlin: Warum spielst du beim SV Empor?

Daniel Alankus: Ich bin vor vier Jahren aus Süddeutschland nach Berlin gezogen und der SV Empor war für mich von der Lage her am passendsten. Dass es dann so gut gepasst hat, war natürlich ideal. Der Verein ist für mich wie eine Familie und ich fühle mich hier einfach wohl – das ist am Ende auch entscheidend. FuPa Berlin: Hattest du in deiner Karriere schon höherklassige Angebote, etwa aus der Regionalliga?

Daniel Alankus: Angebote aus der Regionalliga gab es nicht und ich denke, das wird auch so bleiben – ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Aber ich bin mit meinem Weg absolut zufrieden. FuPa Berlin: Welcher Verein außer Hertha, Union und Empor würde dich in Berlin reizen?

Daniel Alankus: Da ich nach meinem Umzug direkt bei Empor gelandet bin, kenne ich ehrlich gesagt nicht alle Berliner Vereine gut genug, um das wirklich beurteilen zu können.

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