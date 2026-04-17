Danfa überrascht den BVB und wird zum Matchwinner

Wie beim 2:2 gegen die Sportfreunde Siegen und beim 3:1-Sieg gegen die Sportfreunde Lotte holte die U23 auch dieses Mal einen Rückstand auf. „Ich habe damit gerechnet, dass Dortmund mehr Spielkontrolle hat als wir, aber es war nicht der Plan, dass wir so tief stehen. Das ging aber nicht anders“, sagte Kirch.

In der 20. Minute sorgte Michael Eberwein nach einem Angriff über die rechte Seite für die Führung, Gladbachs Hintermannschaft ließ sich dabei von einem scharfen Pass zwischen Innen- und Außenverteidigung überrumpeln. „Am Anfang haben wir die Räume nicht gut geschlossen, nach dem Gegentor lief es dann besser“, sagte Kirch.

Der BVB wurde von Kapitän Tony Reitz aufs Feld geführt. Der Ex-Gladbacher war in der Winterpause der vergangenen Saison nach Dortmund gewechselt. „Dortmund hatte eine richtig gute Mannschaft zusammen – wir waren im Schnitt deutlich jünger als sie“, sagte Kirch.

Der Jüngste beim BVB war Innenverteidiger Luca Reggiani (Jahrgang 2008), der in dieser Saison sechs Einsätze bei den Profis gesammelt hat. Während Dortmund darüber hinaus einen Spieler der Jahrgänge 2006 oder 2007 auf dem Feld hatte, waren es aufseiten der Gladbacher sieben Spieler dieser Altersklasse in der Startelf.

Danfa trifft doppelt

Der jüngste Gladbacher Iaia Manco Danfa wurde in seinem neunten Regionalligaeinsatz zum Matchwinner. Erst köpfte er den Ball vor der Pause nach einer Freistoß-Flanke von Niklas Swider zum 1:1 ins Tor, dann holte er kurz nach der Pause im Eins-gegen-Eins-Duell mit BVB-Torwart Silas Ostrzinski einen Strafstoß raus. Gladbachs Kapitän Michel Lieder nutzte den Elfmeter zum 2:1-Siegtreffer.

„Jan Urbich stand nicht zur Verfügung, ihn wollten wir nach seinen Verletzungen in der Englischen Woche schonen. Justin Adozi hat in letzter Zeit jedes Spiel gemacht. Ich wusste, dass sich Dortmund eher auf einen der beiden als großen Stürmer einstellt. Dann hat Iaia begonnen, den sie nicht so richtig greifen konnten. Das war der Überraschungs-Moment“, sagte Kirch, dessen Team den Vorsprung über die Zeit brachte.

Am Sonntag (16 Uhr) ist Gladbach beim Wuppertaler SV gefordert. „Jetzt bietet es sich an, die Englische Woche zu vergolden. Wir brauchen aber viel Regeneration“, sagte Kirch.