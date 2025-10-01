Dane Siewierski lässt den SV Glehn jubeln

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Mittwoch feierteder SV Glehn dank Dane Siewierski einen Sieg bei der SG Orken-Nothausen, am Donnerstag kommt es zum Kracher-Spiel zwischen Sportfreunde Vorst und Germania Grefrath. So läuft der 8. Spieltag:
SG Orken-Noithausen – SV Glehn 1:2
SG Orken-Noithausen: Niklas Bertram, Mehmet Can Kabadayi, Sidar Kemaloglu (75. Simon Luis Kipp), Emre Gömek (67. Yoldas Gülen), Simon Kozany, Yannick Gerome Brosch, Roman Kiselev, Christian Kienast, Alexander Schmidt (24. Arda Acimis), Dennis Franica, Enes Korkmaz - Trainer: Dwight Granderath
SV Glehn: Sebastian Steen, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes (84. Tobias Böhme), Tim Beineke (55. Yurii Komiahin), Darian Hmasaleh, Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Florian Tuerk, Ardian Fazlija (90. Thomas Kallen), Kevin Geringer, Dane Siewierski - Trainer: Frank Lambertz
Schiedsrichter: Sascha Longerich - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Dane Siewierski (45.), 1:1 Dennis Franica (54.), 1:2 Dane Siewierski (80.)
9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich
So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss
So., 19.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Orken-Noithausen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 19.10.25 15:30 Uhr VfR Büttgen - FC Straberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Reuschenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Zons
