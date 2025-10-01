 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Der Jubel mit Dane Siewierski.
Der Jubel mit Dane Siewierski. – Foto: Norbert Jurczyk

Dane Siewierski lässt den SV Glehn jubeln

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Mittwoch feiert der SV Glehn dank Dane Siewierski einen Sieg bei der SG Orken-Nothausen.

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Am Mittwoch feierteder SV Glehn dank Dane Siewierski einen Sieg bei der SG Orken-Nothausen, am Donnerstag kommt es zum Kracher-Spiel zwischen Sportfreunde Vorst und Germania Grefrath. So läuft der 8. Spieltag:

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Gestern, 20:00 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
1
2
Abpfiff
Dane Siewierski zeigte im Auswärtsspiel bei der SG Orken-Noithausen erneut sein Talent, denn er avancierte wieder zum Matchwinner des SV Glehn. Zunächst verwandelte er eine Ecke mit Halbzeitpfiff direkt, doch der Aufsteiger glich nach der Pause durch Dennis Franica aus (54.). Auf den zweiten und damit neunten Saisontreffer des ehemaligen Spielers des VfB Hilden fanden die Gastgeber aber keine Antwort mehr, denn in eiskalter Stürmermarnier jubelte Siewierski in der Schlusszügen über sein neuntes Saisontor und damit Rang fünf mit Glehn.

SG Orken-Noithausen – SV Glehn 1:2
SG Orken-Noithausen: Niklas Bertram, Mehmet Can Kabadayi, Sidar Kemaloglu (75. Simon Luis Kipp), Emre Gömek (67. Yoldas Gülen), Simon Kozany, Yannick Gerome Brosch, Roman Kiselev, Christian Kienast, Alexander Schmidt (24. Arda Acimis), Dennis Franica, Enes Korkmaz - Trainer: Dwight Granderath
SV Glehn: Sebastian Steen, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes (84. Tobias Böhme), Tim Beineke (55. Yurii Komiahin), Darian Hmasaleh, Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Florian Tuerk, Ardian Fazlija (90. Thomas Kallen), Kevin Geringer, Dane Siewierski - Trainer: Frank Lambertz
Schiedsrichter: Sascha Longerich - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Dane Siewierski (45.), 1:1 Dennis Franica (54.), 1:2 Dane Siewierski (80.)

Heute, 19:30 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
19:30live
Spieltext SV Rosellen - FC Straberg

Heute, 20:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
20:00
Spieltext SF Vorst - Ge. Grefrath

Morgen, 16:00 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
16:00
Spieltext Delhoven - TuS Grevenb.

Morgen, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - Reuschenberg

So., 05.10.2025, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FC Zons
FC ZonsFC Zons
12:30
Spieltext Weissenberg II - FC Zons

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - Wevelinghov.

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:30
Spieltext FSV Vatan - DJK Novesia

Das sind die nächsten Spieltage

9. Spieltag
Fr., 10.10.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen
So., 12.10.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC SF Delhoven
So., 12.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 12.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FSV Vatan Neuss
So., 12.10.25 15:30 Uhr SV Glehn - TuS Grevenbroich
So., 12.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - Sportfreunde Vorst
So., 12.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - SV Rosellen
So., 12.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Grimlinghausen / Norf

10. Spieltag
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr Sportfreunde Vorst - DJK Novesia Neuss
So., 19.10.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SG Orken-Noithausen
So., 19.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
So., 19.10.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven
So., 19.10.25 15:30 Uhr VfR Büttgen - FC Straberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Reuschenberg
So., 19.10.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC Zons

