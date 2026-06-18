"Danach sind wir mit dem Pokal ins Pub in Birkenwerder marschiert"

– Foto: Birkenwerder BC

Nach einer beeindruckenden Spielzeit krönt sich der Birkenwerder BC II zum Meister in der 1. Kreisklasse West Oberhavel/Barnim. Mit einer geschickten Kombination aus Erfahrung und unbändigem Jugendelan setzte sich das Team gegen die direkte Konkurrenz durch. Während die Aufstiegsfeierlichkeiten bereits abgeschlossen sind, laufen die personellen Planungen für die kommende Kreisliga-Saison bereits auf Hochtouren.

Die Saison in der 1. Kreisklasse West Oberhavel/Barnim ist beendet, und das finale Klassement spricht eine deutliche Sprache. Der Birkenwerder BC II hat sich mit 16 Siegen, drei Unentschieden und nur einer einzigen Niederlage nach 20 absolvierten Partien den Meistertitel gesichert. Mit einem Torverhältnis von 89:21 und insgesamt 51 Punkten verwies das Team den schärfsten Verfolger, den FSV Forst Borgsdorf, der auf 47 Punkte (15 Siege, zwei Unentschieden, drei Niederlagen, Torverhältnis 62:14) kam, auf den zweiten Platz. Damit ist das Aufstiegsrecht für die Kreisliga ogesichert. Auf die Frage, ob der Verein dieses Recht auch wahrnehmen wird, antwortet Trainer Robin Schukat gegenüber FuPa unmissverständlich: „Definitiv.“

Vom Derby direkt in die Fankneipe

Der finale Schritt zum Titel war von intensiven emotionalen Momenten geprägt, die den Zusammenhalt der Mannschaft unmittelbar festigten. „Oh ja, das kann man sagen“, sagt Robin Schukat und fügt hinzu: „Wir hatten das Glück, den Aufstieg bereits im Derby gegen Bergfelde vor heimischer Kulisse perfekt zu machen. Danach sind wir direkt mit dem Pokal ins Pub in Birkenwerder marschiert und haben gemeinsam das Champions-League-Finale geschaut.“

Wachstum unter sportlichem Druck

Obwohl der Titelgewinn am Ende souverän wirkte, war der Weg dorthin mit klaren Erwartungen und erheblichem mentalen Druck für die jungen Akteure verbunden. „Was heißt gerechnet? Aber wir hatten schon das klare Ziel Aufstieg“, erklärt Robin Schukat und führt fort: „Die junge Mannschaft hat das hervorragend gemacht, auch wenn wir wissen, dass wir ihnen damit einiges an Druck auf die Schultern gelegt haben. An dieser Aufgabe sind die Jungs gewachsen und haben sich am Ende selbst belohnt.“

Das perfekte Zusammenspiel der Generationen

Den sportlichen Ausschlag im engen Meisterschaftskampf gab letztendlich eine ganz bewusst gewählte Struktur innerhalb des Kaders, die über Monate hinweg gereift ist. „Am Ende des Tages war es die Mischung aus Jung und Alt“, betont Robin Schukat und ergänzt: „Genau so hatten wir uns das vorgestellt: Unsere alten Haudegen zeigen im Training, wo der Hammer hängt, und die jungen Männer entwickeln sich weiter. Über die Saison hinweg haben wir einen großartigen Teamgeist aufgebaut, an dem Woche für Woche gearbeitet wurde. Natürlich formt sich eine Mannschaft leichter, wenn sie erfolgreich ist.“

Höherklassiges Potenzial und Vereinstreue

Diese funktionierende Hierarchie spiegelt sich auch in der fußballerischen Qualität der einzelnen Akteure wider. „Wie bereits angesprochen, ist die Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern eine große Stärke“, sagt Robin Schukat und fügt hinzu: „Darüber hinaus haben wir richtig gute Fußballer in unseren Reihen, die sicherlich auch in höherklassigen Mannschaften spielen könnten. Sie haben sich aber bewusst für unseren Weg entschieden, und das spricht für den Verein und das Team.“

Ein Stadtfest statt Ballermann

Die Krönung der Saison feierte die Mannschaft abseits des gewohnten Pubs auf einer gemeinsamen Reise, die zwar nicht in den Süden, dafür aber in die nähere Region führte. „Damit sind wir bereits durch“, erklärt Robin Schukat und führt fort: „Nachdem wir im Pub ausgelassen gefeiert hatten, sind wir eine Woche später nach dem Spiel gegen Bötzow mit unserem Sponsor Busreisen Rogge nach Brandenburg an der Havel gefahren und haben dort das Stadtfest besucht. Auch wenn es nicht Mallorca war, war es eine gelungene Aufstiegsparty.“

Frisches Blut aus der eigenen Jugend

Der Trainer blickt ungeachtet der Feierlichkeiten bereits weit voraus, da die personellen Weichenstellungen für die Landesklasse kontinuierliche Arbeit erfordern. „Die Kaderplanung läuft bei uns eigentlich das ganze Jahr über“, betont Robin Schukat. Er ergänzt: „Im Trainerteam stecken wir regelmäßig die Köpfe zusammen und überlegen, welche Spieler uns in Zukunft weiterbringen können. Wir freuen uns sehr, dass drei Spieler aus unserer A-Jugend in den Männerbereich aufrücken. Die Jungs sind allesamt eine echte Bereicherung für die Mannschaft: Vincent Kallus, Luis Jacob und Max Arvid Gutschow. Darüber hinaus befinden wir uns in Gesprächen mit zwei erfahrenen Abwehrspielern sowie einem Mittelfeldspieler. Damit sollten die Planungen aber weitgehend abgeschlossen sein. Unser Kader ist bereits sehr gut besetzt und muss nur punktuell verstärkt werden.“

Abschiede und interne Verschiebungen

„Leider bringt eine erfolgreiche Saison auch immer einige Abgänge mit sich“, sagt Robin Schukat und fügt hinzu: „Verabschieden müssen wir uns von Bogdan Weigl, Yannic Viehring und Raphael Schnur. Dem Verein – und hoffentlich auch unserem Training – bleiben jedoch Mario Schulz, Jeremy Wunderlich, Feliks Mundt, Michel Trautsch, Manuel Krebs und Felix Trams treu. Sie wechseln künftig in die Ü35-Mannschaft.“

Als Underdog mit klarem Entwicklungsauftrag

Für die neue Spielzeit 2026/2027 nimmt die Mannschaft die Rolle des Außenseiters an, verfolgt dabei jedoch klare Ausbildungsziele für den gesamten Verein. „Wir freuen uns riesig auf die kommende Saison“, erklärt Robin Schukat und führt fort: „Dort treffen wir auf viele Mannschaften, die wir aus den vergangenen Jahren bereits kennen. Dennoch sind wir der Underdog, der Aufsteiger und der Neuling in der Liga. Wir möchten uns zunächst in der neuen Spielklasse etablieren und für die eine oder andere Überraschung sorgen. In erster Linie geht es für uns aber darum, viele junge Spieler an das Niveau der Kreisliga heranzuführen und den Unterbau für unsere erste Mannschaft weiter zu stärken.“