In der Fußball-Landesliga ist der TSGV Waldstetten nach drei Siegen in Serie beim TSV Ehningen angetreten. Ein Gegner, den man selbst als Topfavoriten auf den Meistertitel betrachtet. So war der Jubel im Waldstetter Lager groß, als Patrick Nagler in der Schlussminute den 2:1-Siegtreffer markieren konnte. „Danach gab es bei uns kein Halten mehr“, sagte Waldstettens Trainer Patrick Krätschmer nach der Partie freudig.

Mit reichlich Respekt ist der TSGV nach Ehningen gefahren, das in der vergangenen Woche erstmals in der Saison im Topduell mit Bernhausen Federn lassen musste. Und es entwickelte sich schnell das spannende Duell auf Augenhöhe, das man erwarten konnte. Der TSGV war vielleicht etwas spielbestimmender im ersten Durchgang und hatte zwei Möglichkeiten, die durchaus zu einem Tor hätten führen können. Einmal scheiterte Dominik Pfeifer nach einem klugen Zuspiel von Tim Schraml, in einer anderen Situation hat Melih Furkan Zenen in gefährlicher Position nicht richtig mitnehmen können.

Die Ehninger waren aber vor allem über die rechte Seite stets gefährlich, der gegenseitige Respekt war beiden Teams durchaus anzumerken. Eine Schrecksekunde hatten dann beide Teams zu verkraften. Jonas Kurz klärte einen Ball ins Seitenaus, rutschte dabei aber in einen Zuschauer, der sich verletzte und mit einem Krankenwagen abgeholt werden musste. „Jonas hat sich schlimme Vorwürfe gemacht, aber da konnte er überhaupt nichts dafür, es war eine ganz unglückliche Situation. Wir wünschen dem Mann natürlich eine gute und schnelle Genesung“, sagte Krätschmer.

Die zweite Halbzeit begann für den TSGV dann denkbar schlecht. Nach einem Laufduell mit Jannik Kurfess ging ein Ehninger zu Boden, der Unparteiische zeigte direkt auf den Punkt. Marcel Sigloch verwandelte souverän zur Führung für die Gastgeber (49.). Nur wenige Minuten später war es jener Sigloch, der im eigenen Strafraum Niels Waldraff von den Beinen holte – erneut gab es Strafstoß. Dominik Pfeifer nahm sich der Sache an und verwandelte ebenso souverän zum 1:1 (52.). So wogte die Partie weiter hin und her, Krätschmer wechselte mit David Vasic, Marcel Mädel und Patrick Nagler noch einmal frische Luft für die Offensive ein, was sich auszahlen sollte.