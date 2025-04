„Danach entscheide ich mit meinen Knochen“

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

So., 06.04.2025, 13:00 Uhr

Dennis Kornetzki: Ich sag mal so: Ein Sieg war auf jeden Fall eingeplant. Aber in der Höhe und vor allem nach dieser wirklich grottenschlechten ersten Halbzeit – damit hat wohl niemand gerechnet. Englis ist ein unangenehmer Gegner, das hat schon das Hinspiel gezeigt. Dennoch war es aufgrund unserer Tabellensituation klar, dass wir die drei Punkte in Besse behalten müssen.

FuPa: Es war nicht nur ein deutlicher Sieg, sondern auch ein wichtiger Schritt im Aufstiegskampf. Wie bewertest du eure sportliche Lage?