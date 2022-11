Dampfach zu Gast bei formstarken TSV Lengfeld

Am Sonntag um 14 Uhr bestreitet die DJK Dampfach(11.) bereits ihr 12. Auswärtsspiel und ist zu Gast beim TSV Lengfeld (16.). Der TSV Lengfeld hat in den letzten Wochen stark aufsteigende Tendenz und will sich von den direkten Abstiegsplätzen weiter entfernen. Dafür brauchen sie aber unbedingt einen Sieg. Die DJK will endlich auch auswärts mal wieder überzeugen und in Lengfeld was mitnehmen. Somit ist ein spannendes Spiel vorprogrammiert.

Der TSV Lengfeld hat vor dem letzten Spieltagen in vier Begegnungen acht Punkte geholt und damit den direkten Abstiegsplatz verlassen. Am letzten Spieltag haben sie allerdings bei FC Coburg 5:2 verloren. In diesem Spiel waren sie sogar eine Stunde ein gleichwertiger Gegner. Nach dem 1:0 Rückstand haben sie kurz nach der Pause den Ausgleich erzielt. Nach einer Stunde hat dann der Tabellenführer die Schlagzahl erhöht und noch drei Tore geschossen. Die Gegenwehr war dann nicht mehr da. „Wir wollten den Rückenwind aus unserem kleinen Lauf mitnehmen und haben uns so teuer wie möglich verkauft. Aber Coburg ist nicht unsre Augenhöhe“, ist das Fazit von Trainer Ökan Delihasan. Die Mannschaft hat mit 36 geschossenen Toren eine starke offensive aber mit 60 Toren viel zu viele kassiert. Das Trainerteam weiß um die Schwächen der Mannschafft. Gegen die DJK Dampfach will die Heimelf den Aufwärtstrend der Letzen Wochen fortsetzen und sich mit einem Dreier von den direkten Abstiegsplätzen entfernen. Wichtig dabei wird sein, dass die individuellen Fehler in der Defensive abgestellt werden. Mit ihrem starken Sturmtrio können sie an einem guten Tag jeden Gegner in der Liga schlagen. Kampf und Leidenschaft können und erden bei dem Unterfangen helfen.