– Foto: Ryan Evans

Dampfach will Serie fortsetzen

Am Sonntag, bereits um 14 Uhr, bestreitet die DJK Dampfach (9.) erneut ein Auswärtsspiel und tritt zum Auftakt der Rückrunde beim Aufsteiger ASV Rimpar (6.) an. Beide Mannschaften haben als Aufsteiger das gleiche Saisonziel, nämlich die Klassenerhalt zu sichern und das so früh wie möglich. Nachdem die Mannschaften punktemäßig sehr nahe zusammen sind, kann sich nur der Sieger von den Relegationsplätzen weiter entfernen. Insofern brauchen beide Mannschaften Punkte und werden sicher dafür auch Alles tun.

Der ASV Rimpar hat aus den letzten vier Spielen neun Punkte geholt und nur die letzte Partie gegen den Titelaspiranten FC Coburg mit 2:3 sehr unglücklich verloren. Nach einem frühen Rückstand drehten sie die Partie und gingen 2:1 in Führung. Kurz vor der Pause kassierten sie jedoch noch den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel wurde Rimpar offensiver und bestimmte das Spiel. Die Führung lag in der Luft, aber es trafen die Gäste zum entscheidenden 2:3. Das war bitter meinte der Übungsleiter Henry Stenzinger nach dem Spiel. Er wollte kein Trübsal blasen und bilanzierte: „Wir haben eine starke Hinrunde gespielt und sind sechster. Aber der Abstand zu den Relegationsplätzen, beträgt nur acht Punkte. Daher wollen wir in den kommenden Spielen noch einiges einsammeln, um beruhigt in die Winterpause zu gehen“. Gegen Dampfach wollen sie damit anfangen und ihr Saisonziel frühzeitig sichern. Der Coach Henry Stenzinger hat früher für die Freien Turner gespielt und kennt die DJK bestens. Er wird sich sicher einen interessanten Matchplan einfallen lassen. Das Hinspiel war sehr ausgeglichen und endete 2:1 für die DJK. Zu Hausen wollen sie aber die Revanche und unbedingt den Dreier einfahren. Nach seiner Auffassung ist die DJK ein sehr starker Aufsteiger, der sich gezielt verstärkt hat. Er erwartet kein einfaches Unterfangen und ein intensives Spiel.