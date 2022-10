Dampfach will Heimserie verlängern

Am Sonntag, um 15 Uhr, empfängt die DJK Dampfach (8.) den TuS Röllbach (11.). Das Mittelfeld der Tabelle liegt ganz dicht beieinander. Zwischen Platz 5 und Platz 12 liegen nur zwei Punkte. Beide Mannschaften hatten zuletzt aufsteigende Form und waren erfolgreich unterwegs. Der Sieger kann sich im ersten Tabellendrittel festsetzten. Die Voraussetzungen für ein spannendes Spiel sind somit vorhanden.

Der TuS Röllbach hat in den letzten Wochen seine Hausaufgaben gemacht und nach einem durchwachsenen Saisonstart aus den letzten vier Spielen 10 Punkte geholt. Im letzten Spiel erreichten sie gegen den FC Coburg ein 3:3 Unentschieden. Dabei sahen sie nach einer 2:0 Führung schon wie der Sieger aus. Nach gut einer Stunde kassierten sie jedoch durch einen Doppelschlag zwei Gegentreffer. 5 Minuten vor Schluss gerieten sie sogar in Rückstand, schafften aber kurz vor Schluss noch den verdienten Ausgleich. „Geführt, zurückgelegen und schließlich einen Punkt mitgenommen: Beim 3:3 gegen den FC Coburg hat die Mannschaft eine regelrechte Achterbahnfahrt erlebt und am Ende mit dem späten Ausgleich einen Achtungserfolg erzielt“, bilanziert der Coach Simon Goldhammer. Da sie in der letzten Saison Vizemeister waren, ist der jetzige Tabellenplatz elf sicher nicht ihr Anspruch – sondern sie wollen ganz oben mitspielen. Deshalb fahren sie sicher nach Dampfach mit dem Ziel drei Punkte mitzunehmen. Dabei wird die Konzentration in erster Linie auf eine kompakte Verteidigung liegen. Sie werden versuchen mit ihrem gefürchteten Umschaltspiel Nadelstiche zu setzen und durch ihre drei torgefährlichen Stürmer die notwendigen Torerfolge zu erzielen. Mit einem Sieg können sie vermutlich einen großen Sprung nach vorne in der Tabelle machen.