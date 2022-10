Dampfach will endlich auch in der Fremde überzeugen

Die DJK Dampfach bestreitet am Samstag, um 16 Uhr, ihr nächstes Auswärtsspiel und gastiert beim Tabellenvorletzten TG Höchberg. Höchberg hat bisher erst vier Punkte geholt und hat aktuell fünf Punkte Rückstand auf einen Relegationsplatz. Deshalb brauchen sie unbedingt einen Sieg. Die DJK will endlich auch in der Fremde souverän auftreten und durch einen Dreier ihre durchwachsene Auswärtsbilanz verbessern. Nach den zuletzt gezeigten Leistungen können die Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe erwarten.

Die TG Höchberg hat ihr letztes Spiel beim Titelaspiranten FC Coburg mit 4:2 verloren. Dabei hielten sie lange gut mit und haben sogar zur Pause mit 1:2 geführt. Zusätzlich haben sie nach dem Führungstreffer 3 Großchancen liegen gelassen. In Hälfte zwei hatten sie Pech bei einem Pfostenschuss. Kurz darauf kassierten sie dann in der Schlussphase noch zwei Gegentreffer. „Wir haben das mit unseren Mitteln sehr gut gemacht und hätten auch gewinnen können“, bilanziert der Trainer Dirk Pschiebl. „Fehlendes Spielglück ist ein Mosaikstein für unsere magere Punkteausbeute. Uns fehlen einfach Tore“, stellt er fest. Das letzte Heimspiel hat die TG mit einem überzeugenden 3:0 gegen den TSV Rottendorf gewonnen. Gegen Dampfach wollen sie diese Leistung wiederholen und den nächsten Heimsieg sichern. „Es müssen schnell Punkte her, damit der Kontakt nicht abreißt“, fordert der Coach. Sie werden vermutlich wieder aus einer tief stehenden Abwehr agieren und versuchen ihren pfeilschnellen Stürmer Lennart Bolg in Szene zu setzen. Wenn sie diesmal ihre Chancen nutzten ist Alles möglich. Bei einem Sieg wäre der Anschluss an die Relegationsplätze geschafft.