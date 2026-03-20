Dampfach erneut Stolperstein?: »..haben wir auch im Hinspiel gesehen«

Der SV Alemannia Haibach geht als klar favorisiertes Team in den 26. Spieltag, wenn mit der DJK Dampfach ein abstiegsbedrohter Gegner am heimischen Rasen gastiert. Während die Hausherren als Vierter (42 Punkte) weiter Kontakt zur Spitzengruppe halten wollen, steckt Dampfach mit 22 Zählern tief im Tabellenkeller und benötigt dringend jeden Punkt.
Die Ausgangslage ist dennoch klar umrissen: Haibach ist seit zehn (Pflicht-)Spielen ungeschlagen und zeigte sich auch zuletzt stabil. Coach Daniel Diaconu blickt entsprechend selbstbewusst, aber auch gewarnt auf die kommende Aufgabe: „Wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen und unsere Serie fortführen.“ Gleichzeitig verweist er auf die unangenehme Spielweise des Gegners: „Das haben wir auch im Hinspiel gesehen. Dampfach ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die sehr gut verteidigen kann und schnell umschaltet.“
Das Hinspiel dürfte den Haibachern noch deutlich in Erinnerung sein: Damals setzte es in Dampfach eine klare 0:4-Niederlage – ein Ergebnis, das als Warnsignal für das Rückspiel dient. Entsprechend erwartet Diaconu erneut ein intensives Duell: „Es wird wahrscheinlich wieder ein Kampfspiel auf unserem Rasen geben.“
Dampfach reist nach dem dramatischen 2:2 gegen die FT Schweinfurt mit gemischten Gefühlen an. Trainer Oliver Kröner sah seine Mannschaft klar überlegen, haderte aber mit der Chancenverwertung: „Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, da wir in sämtlichen Kategorien die bessere Mannschaft waren. Leider nicht bei der Effektivität.“ Der späte Ausgleich in der Nachspielzeit brachte immerhin einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.
Trotz der deutlichen tabellarischen Unterschiede blickt Kröner hoffnungsvoll auf die kommende Partie: „Falls wir unsere Leistung aus dem Spiel gegen Schweinfurt bestätigen können, sind wir auch in Haibach nicht chancenlos.“ Gleichzeitig betont er aber die Schwierigkeit der Aufgabe gegen ein formstarkes Team aus der Spitzengruppe.
Personell müssen die Gäste allerdings auf Simon Roppelt verzichten, der gesperrt fehlt. Ansonsten steht ein ähnlicher Kader wie zuletzt zur Verfügung. Bei Haibach gibt es kaum Veränderungen, einzig die Langzeitverletzten fehlen weiterhin.
So treffen zwei Mannschaften mit komplett unterschiedlichen Zielsetzungen aufeinander: Haibach will seine Serie ausbauen und den Druck auf die Top drei hochhalten, während Dampfach im Abstiegskampf dringend punkten muss. Die Rollen scheinen klar verteilt – doch das Hinspiel hat gezeigt, dass Überraschungen jederzeit möglich sind.
Der 26. Spieltag wird wie folgt komplettiert: