Dampfach erneut Stolperstein?: »..haben wir auch im Hinspiel gesehen« Serie gegen Abstiegskämpfer auf dem Spiel +++ Dampfach reist mit Rückenwind an +++ Hinspiel mahnt Haibach zur Vorsicht von Marco Baumgartner · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel war es eine klare Angelegenheit: Die DJK Dampfach (in rot) siegte im Heimspiel klar mit 4:0 ⚽️ – Foto: Ryan Evans

Der SV Alemannia Haibach geht als klar favorisiertes Team in den 26. Spieltag, wenn mit der DJK Dampfach ein abstiegsbedrohter Gegner am heimischen Rasen gastiert. Während die Hausherren als Vierter (42 Punkte) weiter Kontakt zur Spitzengruppe halten wollen, steckt Dampfach mit 22 Zählern tief im Tabellenkeller und benötigt dringend jeden Punkt.

Die Ausgangslage ist dennoch klar umrissen: Haibach ist seit zehn (Pflicht-)Spielen ungeschlagen und zeigte sich auch zuletzt stabil. Coach Daniel Diaconu blickt entsprechend selbstbewusst, aber auch gewarnt auf die kommende Aufgabe: „Wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen und unsere Serie fortführen.“ Gleichzeitig verweist er auf die unangenehme Spielweise des Gegners: „Das haben wir auch im Hinspiel gesehen. Dampfach ist eine sehr unangenehme Mannschaft, die sehr gut verteidigen kann und schnell umschaltet.“ Das Hinspiel dürfte den Haibachern noch deutlich in Erinnerung sein: Damals setzte es in Dampfach eine klare 0:4-Niederlage – ein Ergebnis, das als Warnsignal für das Rückspiel dient. Entsprechend erwartet Diaconu erneut ein intensives Duell: „Es wird wahrscheinlich wieder ein Kampfspiel auf unserem Rasen geben.“

Morgen, 16:00 Uhr SV Alemannia Haibach Haibach DJK Dampfach Dampfach 16:00 PUSH