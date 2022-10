Dampfach empfängt Favoriten aus Karlburg

Am Samstag um 16 Uhr empfängt die DJK Dampfach mit dem TSV Karlburg erneut einen Topfavoriten. Karlburg ist letzte Saison aus der Bayernliga abgestiegen und möchte sehr gerne dort wieder hin. Die DJK will an ihrem Kirchweihwochenende ihren Fans nicht die Laune verderben und wie in den letzten Jahren auch gegen Karlburg einen Sieg einfahren. Somit sind die Voraussetzungen für ein hochklassiges Spiel erfüllt.

Der TSV Karlburg hat es am letzten Spieltag verpasst sich ganz nach oben zu spielen und hat im Spitzenspiel gegen den FC Coburg ein 2:2 erreicht. Nach einem frühen Rückstand hat man bis zur Pause das Spiel gedreht und 2:1 geführt. Kurz nach der Halbzeit musste man aber den Ausgleich hinnehmen. „Wir haben eine wahnsinnige Leistung gezeigt und bis zur letzten Minute Alles versucht. Diesen Eindruck nehmen wir mit und darauf können wir weiter aufbauen“, bilanziert ihr Coach Markus Köhler. Nach Dampfach werden sie sicher mit viel Power und einen großen Siegeswillen anreisen. Denn wenn sie den Abstand nach ganz oben nicht verlieren wollen, müssen sie in Dampfach gewinnen. Sie haben die beste Abwehr der Liga und werden sicher aus einer kompakten Defensive mit schnellem Umschaltspiel versuchen, die nötigen Tore zu erzielen. Mit Sebastian Fries haben sie einen Toptorjäger (10) in ihren Reihen. Die Mannschaft ist erfahren und eingespielt und kann mit solchen Drucksituationen umgehen.