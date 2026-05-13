Damon Baron wechselt zu Teutonia Uelzen

Teutonia Uelzen hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Wie der Verein via Instagram bekanntgab, wechselt Damon Baron vom MTV Barum in den Sportpark.
Der Offensivspieler ist in Uelzen kein Unbekannter, denn Baron spielte bereits in der Jugend für die Teutonia. Zudem galt er laut Verein als „absoluter Wunschkandidat“ von Cheftrainer Malte Bertram.
Vor seiner Zeit beim MTV Barum spielte Baron bereits für den MTV Römstedt in der Bezirksliga sowie in der ersten Kreisklasse bei Himbergen. In der laufenden Saison erzielte Baron in 20 Spielen drei Tore und stand zwölf Mal in der ersten Elf.
Der Coach freut sich besonders über die Verpflichtung: „Damon bringt enormes Tempo mit. Zudem verfügt er über eine super Kampfbereitschaft, die uns in unserem Spielsystem sehr weiterhelfen kann.“
Auch innerhalb der Mannschaft gibt es bereits Verbindungen zum Neuzugang. So kennt unter anderem Abwehrchef Thilo Schulze Baron noch aus gemeinsamen Teutonia-Zeiten. „Auf Damon freue ich mich persönlich sehr! Er passt menschlich und spielerisch super in unsere Mannschaft“, sagte Schulze.
Mit Damon Baron steht damit der erste Sommerneuzugang für Teutonia Uelzen fest.