Damon Baron wechselt zu Teutonia Uelzen

– Foto: Tim Schnoor

Teutonia Uelzen hat den ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Wie der Verein via Instagram bekanntgab, wechselt Damon Baron vom MTV Barum in den Sportpark.

Der Offensivspieler ist in Uelzen kein Unbekannter, denn Baron spielte bereits in der Jugend für die Teutonia. Zudem galt er laut Verein als „absoluter Wunschkandidat“ von Cheftrainer Malte Bertram.

Vor seiner Zeit beim MTV Barum spielte Baron bereits für den MTV Römstedt in der Bezirksliga sowie in der ersten Kreisklasse bei Himbergen. In der laufenden Saison erzielte Baron in 20 Spielen drei Tore und stand zwölf Mal in der ersten Elf.