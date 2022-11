Damme trifft dreimal in der Nachspielzeit

Es wird wieder eng in der unteren Tabellenhälfte, denn der SV Blau-Weiß Lüsche hat erstmals in dieser Saison gewonnen, Osterfeine gewann auch und der TuS Frisia verlor. Alles liegt daher ganz eng beieinander und auch der Anschluss an das breite Mittelfeld ist gefunden. An der Tabellenspitze haben sich zwei Teams distanziert: BV Garrel und SV Thüle. Die Grün-Weißen aus Brockdorf und die Sportfreunde gewannen nicht und verpassten somit den Anschluss an die beiden besten Teams der Tabelle.

FC Lastrup-TuS Frisia Goldenstedt 4:0 Frisia ist jetzt Tabellenvorletzter und hat nur zwei Punkte mehr geholt als Blau-Weiβ Lüsche. In Lastrup stand es zur Halbzeitpause 2:0. Die Hausherren beendeten somit eine Negativserie, die Gäste befinden sich weiterhin in einer schlechten Phase. Jörg Peuker hat gerade bekannt gegeben, dass man überein gekommen ist, der Mannschaft einen neuen Reiz zu setzen und er ab sofort kein Trainer mehr ist. ,,Aufgrund dessen möchte ich zum Spiel lieber nichts mehr sagen.". SV Grün-Weiβ Brockdorf – SV Altenoythe 1:1 Die Brockdorfer konnten zum dritten Mal in Folge nicht gewinnen, konnten aber spät im Spiel noch einen Punkt holen. Nach einem 0:1-Halbzeitstand glich Jakob Kampers aus. SV Petersdorf – SV Rot-Weiβ Damme 1:5 Die Dammer gewannen hoch in Petersdorf, doch bis zur neunzigsten Minute stand es noch 1:2. Nach Toren von Tim Becker und Benny Bloemen verkürzten die Cloppenburger in der 81. Minute auf 1:2. In der dritten Minute der Nachspielzeit entschied Elias Wolf das Spiel. Danach fielen noch zwei weitere Tore von Thorben Jaschek und Phillip Richter. ,,Die Mannschaft hat einen tollen Teamgeist an den Tag gelegt und um jeden Ball gekämpft. Der Sieg fiel am Ende eventuell ein Tor zu hoch aus. Wir hatten vorher schon viele Kontersituationen die wir nicht konsequent ausgespielt haben und erst zum Ende hin ausnutzen konnten”, sagte der Dammer Trainer Fabian Lang.