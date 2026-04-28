– Foto: Sascha Drenth

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 brachte Bewegung in mehreren Tabellenregionen – vorne wie hinten. Tabellenführer VfL Oythe untermauerte seine Ambitionen, während Verfolger SV Altenoythe am Wochenende frei hatte. Auch im Tabellenkeller spitzte sich die Lage weiter zu.

Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Molbergen am 28. Spieltag wollte der SV Hansa Friesoythe gegen den Tabellenvierten SV Thüle nachlegen. Doch die Partie endete mit einer Punkteteilung, die im Rennen um die oberen Plätze keinem so richtig hilft. Friesoythe bleibt mit nun 43 Zählern Sechster, während Thüle nach der Niederlage gegen Lutten in der Vorwoche zumindest einen Zähler mitnimmt und bei 49 Punkten verharrt.

Schlusslicht TuS Frisia Goldenstedt sendet ein Lebenszeichen. Nach der klaren 0:3-Niederlage in Bethen am vergangenen Spieltag zeigte sich Goldenstedt diesmal deutlich stabiler und bezwang den SV Molbergen mit 3:1. Molbergen, das zuvor noch mit 2:3 gegen Friesoythe verloren hatte, bleibt bei 28 Punkten und steckt weiter im unteren Mittelfeld fest.

Amasya Spor Lohne bestätigte seinen Aufwärtstrend und rang den SV Bethen in einem torreichen Duell nieder. Während Amasya nach dem 0:0 in Höltinghausen nun wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt, verpasste Bethen die Chance, den Schwung aus dem 3:0-Erfolg gegen Goldenstedt mitzunehmen. Mit 24 Zählern bleibt Lohne auf Rang 14, verschafft sich aber Luft.

Im Kellerduell trennten sich Rot-Weiss Visbek und der SV Höltinghausen mit einem Remis. Visbek, das am 28. Spieltag noch 0:4 in Altenoythe unterlegen war, zeigte eine Reaktion, bleibt aber Vorletzter. Höltinghausen nimmt nach dem torlosen Remis gegen Amasya immerhin einen Punkt mit und steht weiter knapp vor der Gefahrenzone.

Der Spitzenreiter ließ sich nicht beirren. Nach dem 3:1-Erfolg in Petersdorf legte der VfL Oythe zuhause gegen den FC Lastrup nach und festigte mit nun 59 Punkten die Tabellenführung. Lastrup, zuletzt mit einem 4:3 gegen Holdorf erfolgreich, konnte dem Offensivdruck nicht dauerhaft standhalten und bleibt im gesicherten Mittelfeld.

Ein Ausrufezeichen setzte RW Damme. Nach dem knappen 1:0 in Brockdorf am 28. Spieltag folgte nun ein Kantersieg gegen den SV Petersdorf. Petersdorf hatte zuvor noch eine 1:3-Heimniederlage gegen Oythe hinnehmen müssen und steht mit 20 Punkten weiter tief im Tabellenkeller. Damme festigt Rang fünf und bleibt in Schlagdistanz zu den Top vier.

Nach dem 2:0-Erfolg in Holdorf wollte der SV Schwarz-Weiß Osterfeine den nächsten Schritt machen, kassierte jedoch eine Heimniederlage gegen GW Brockdorf. Brockdorf, das zuletzt 0:1 gegen Damme verloren hatte, rehabilitierte sich damit eindrucksvoll. Osterfeine verpasst es, weiter Druck auf die oberen Ränge auszuüben.