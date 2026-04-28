 2026-04-28T04:45:54.822Z

Allgemeines

Damme mit Kantersieg – Goldenstedt sendet Lebenszeichen im Keller

Oythe bleibt vorne – Fünferpack als Machtdemonstration

von p.s. · Heute, 19:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Drenth

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BZL Weser-Ems St. 4
SV Bethen
Osterfeine
SV Höltingh.
SV RW Visbek

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 brachte Bewegung in mehreren Tabellenregionen – vorne wie hinten. Tabellenführer VfL Oythe untermauerte seine Ambitionen, während Verfolger SV Altenoythe am Wochenende frei hatte. Auch im Tabellenkeller spitzte sich die Lage weiter zu.

Sa., 25.04.2026, 18:00 Uhr
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
2
2
Abpfiff

Nach dem 3:2-Auswärtssieg in Molbergen am 28. Spieltag wollte der SV Hansa Friesoythe gegen den Tabellenvierten SV Thüle nachlegen. Doch die Partie endete mit einer Punkteteilung, die im Rennen um die oberen Plätze keinem so richtig hilft. Friesoythe bleibt mit nun 43 Zählern Sechster, während Thüle nach der Niederlage gegen Lutten in der Vorwoche zumindest einen Zähler mitnimmt und bei 49 Punkten verharrt.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
3
1
Abpfiff

Schlusslicht TuS Frisia Goldenstedt sendet ein Lebenszeichen. Nach der klaren 0:3-Niederlage in Bethen am vergangenen Spieltag zeigte sich Goldenstedt diesmal deutlich stabiler und bezwang den SV Molbergen mit 3:1. Molbergen, das zuvor noch mit 2:3 gegen Friesoythe verloren hatte, bleibt bei 28 Punkten und steckt weiter im unteren Mittelfeld fest.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
3
2
Abpfiff

Amasya Spor Lohne bestätigte seinen Aufwärtstrend und rang den SV Bethen in einem torreichen Duell nieder. Während Amasya nach dem 0:0 in Höltinghausen nun wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelt, verpasste Bethen die Chance, den Schwung aus dem 3:0-Erfolg gegen Goldenstedt mitzunehmen. Mit 24 Zählern bleibt Lohne auf Rang 14, verschafft sich aber Luft.

So., 26.04.2026, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Visbek
SV Rot-Weiss VisbekSV RW Visbek
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
1
1
Abpfiff

Im Kellerduell trennten sich Rot-Weiss Visbek und der SV Höltinghausen mit einem Remis. Visbek, das am 28. Spieltag noch 0:4 in Altenoythe unterlegen war, zeigte eine Reaktion, bleibt aber Vorletzter. Höltinghausen nimmt nach dem torlosen Remis gegen Amasya immerhin einen Punkt mit und steht weiter knapp vor der Gefahrenzone.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
5
2
Abpfiff

Der Spitzenreiter ließ sich nicht beirren. Nach dem 3:1-Erfolg in Petersdorf legte der VfL Oythe zuhause gegen den FC Lastrup nach und festigte mit nun 59 Punkten die Tabellenführung. Lastrup, zuletzt mit einem 4:3 gegen Holdorf erfolgreich, konnte dem Offensivdruck nicht dauerhaft standhalten und bleibt im gesicherten Mittelfeld.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
RW Damme
RW DammeRW Damme
SV Petersdorf
SV PetersdorfPetersdorf
7
0
Abpfiff

Ein Ausrufezeichen setzte RW Damme. Nach dem knappen 1:0 in Brockdorf am 28. Spieltag folgte nun ein Kantersieg gegen den SV Petersdorf. Petersdorf hatte zuvor noch eine 1:3-Heimniederlage gegen Oythe hinnehmen müssen und steht mit 20 Punkten weiter tief im Tabellenkeller. Damme festigt Rang fünf und bleibt in Schlagdistanz zu den Top vier.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Osterfeine
SV Schwarz-Weiß OsterfeineOsterfeine
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
1
2
Abpfiff
+Video

Nach dem 2:0-Erfolg in Holdorf wollte der SV Schwarz-Weiß Osterfeine den nächsten Schritt machen, kassierte jedoch eine Heimniederlage gegen GW Brockdorf. Brockdorf, das zuletzt 0:1 gegen Damme verloren hatte, rehabilitierte sich damit eindrucksvoll. Osterfeine verpasst es, weiter Druck auf die oberen Ränge auszuüben.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
3
2
Abpfiff

Der TuS Lutten bleibt Dritter und bestätigte seine Ambitionen mit einem Heimsieg gegen den SV Holdorf. Nach dem 1:0-Erfolg in Thüle in der Vorwoche zeigte Lutten erneut Effizienz in den entscheidenden Momenten. Holdorf hingegen, das zuvor 0:2 gegen Osterfeine verloren hatte, verharrt im Tabellenmittelfeld.