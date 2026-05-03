Damm krönt die Aufholjagd: Scharmbeck jubelt in Ottersberg

Zunächst legten die Ottersberger durch Leon Schumacher (33.) und Alexander Neumann vor (55.). Anschließend schienen die Hausherren dem Kraftaufwand ihrer Englischen Woche Tribut zu zollen. Nachdem Leon Fischer (78.) und Torben Riemer (85.) ausglichen, spielte Scharmbeck voll auf Sieg. In der Nachspielzeit bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den Sascha Damm zum umjubelten 3:2-Siegtreffer einschob (90.+4).

Damit hat die Mannschaft von Trainer Marinus Bester den Ligaverbleib durch die beiden ausstehenden Duelle mit dem MTV Treubund Lüneburg selbst in der Hand. Dazu kommt auch noch das direkte Aufeinandertreffen mit dem FC Heidetal. Die Ligakonkurrenz spekuliert derweil auch darauf, dass ein Klassenerhalt des FC Verden 04 in der Oberliga die Anzahl der Landesliga-Absteiger auf drei reduziert.