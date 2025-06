Damköhler übernimmt VfR: Vom Kapitän zum Cheftrainer mit Vision

„Ich habe mich im Juli letzten Jahres am Knie verletzt – vorderes Kreuzband sowie Außen- und Innenmeniskus – und habe dadurch eine sehr lange Ausfallzeit gehabt. Aktuell befinde ich mich weiter in der Reha, stelle aber das Aktive nach Rücksprache mit dem operierenden Arzt etwas nach hinten,“ erklärt Damköhler offen.

Strukturierte Vorbereitung und langfristige Entwicklung

Der neue Coach bringt bereits einen klaren Plan für die Sommermonate mit: „Zum jetzigen Stand existiert bereits ein Vorbereitungsplan. Es werden sechseinhalb Wochen Vorbereitung, in denen wir die Mannschaft auf ein Level bringen möchten. Geplant sind vier bis fünf Testspiele und zwei kleinere Turniere, in denen wir natürlich auch etwas ausprobieren möchten.“

Ein konkretes Tabellenziel gibt es dabei nicht – der Fokus liegt auf Entwicklung und Teamidentität.

„Wir haben uns kein bestimmtes Ziel gesetzt, weil es immer diverse äußere Faktoren geben kann – wie Verletzungen, Studium, Arbeit etc. Wir haben Lust, eine Mannschaft aufzubauen, die eine Mentalität entwickelt und diese auch lebt.“

Vor allem die Förderung junger Spieler steht im Fokus des neuen Trainerteams: „Zudem möchten wir die jungen Spieler weiterentwickeln und sehen, wie sie vielleicht in zwei bis drei Jahren höher spielen. Das haben Fatih (zukünftiger Co-Trainer), Holger (sportlicher Leiter) und ich als gemeinsames Ziel ausgegeben.“

Neues Trainerteam, bewährte Wurzeln

Neben Damköhler wird Fatih als Co-Trainer an Bord kommen: „Er bringt viel Energie mit und hat ein gutes Netzwerk im Jugendbereich. Ich wiederum kenne einige Spieler aus dem Seniorenbereich – das ergibt einen sehr guten Mix.“

Der Kader ist in groben Zügen zusammengestellt, aber noch nicht vollständig: „Einige Spieler werden uns verlassen und sich etwas Neues suchen. Auch ihnen wünschen wir weiterhin viel Gesundheit und Erfolg.“

Damköhler kennt den Verein wie kaum ein anderer: „Ich gehe nächste Saison in meine vierte Saison und habe die ersten beiden Jahre die erste Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt. Vor drei Jahren bin ich vom SV Rott gewechselt. Damals habe ich studiert und etwas näher an meinem Wohnort in Würselen gesucht. Nach den ersten Gesprächen hatte ich ein gutes Gefühl – dieses Gefühl möchte ich weitergeben und vor allem den jungen Spielern zeigen, was sie beim VfR bekommen.“

Kontinuität mit frischen Ideen

Respekt vor der Leistung seines Vorgängers Michael Sakyi ist Damköhler wichtig: „Natürlich werde ich immer noch Kontakt zu Michael halten und ihn nach der ein oder anderen Übung fragen – er hat das dieses Jahr sehr, sehr gut gemacht. Vor allem wenn man bedenkt, dass das Jahr alles andere als einfach war. Er hat das Maximum aus der Truppe rausgeholte - riesen Kompliment dafür! Und charakterlich schätze ich ihn sowieso sehr.“

Dennoch will der neue Trainer eigene Akzente setzen: „Ich möchte noch etwas vermehrt auf die taktischen Dinge eingehen und den Jungs so schnell wie möglich zeigen, in welche Richtung es gehen kann, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Generell wollen wir es etwas professioneller gestalten, sodass die Spieler sich auf das Spielen miteinander fokussieren können.“

Mit Damköhler übernimmt ein junger, reflektierter und im Verein tief verankerter Kopf die sportliche Leitung beim VfR Würselen. Der Verein setzt damit nicht nur auf Kontinuität – sondern auch auf eine Zukunft mit Identität und Entwicklungspotenzial.