Damjan Bucan auch zukünftig ein Weilerer

Von links: Mario Katinic (Abteilungsleiter), Damjan Bucan und der sportliche Leiter Christoph Discher. – Foto: Verein

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach treibt ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und kann dabei eine wichtige Personalie vermelden: Mittelfeldspieler Damjan Bucan hat seinen Vertrag beim Verbandsligisten verlängert und bleibt somit auch künftig Teil des eingeschlagenen Weges in der Weststadt. Damit verlängert kurz nach Darius Tabatabai ein weiterer Defensivspieler. Bucan bleibt der TSG nun mindestens ein weiteres Jahr erhalten.

Der 19-Jährige, der im vergangenen Sommer aus der U19 des VfR Aalen an den Sauerbach wechselte, hat sich in seiner ersten Saison im Aktivenbereich schnell an das Niveau der Verbandsliga gewöhnt. In bislang 20 Einsätzen sammelte Bucan wertvolle Spielpraxis und überzeugte dabei vor allem durch seine Spielintelligenz und Variabilität im Mittelfeld- und Defensivzentrum.

Verantwortliche und Trainerteam sehen in dem gebürtigen Heidenheimer weiterhin großes Entwicklungspotenzial. „Damjan hat sich bei uns im ersten Jahr sehr gut entwickelt und ist ein wichtiger Baustein für unsere Zukunft“, erklärt der Vereinsvorsitzende Achim Pfeifer. „Er bringt eine hohe Lernbereitschaft mit und passt hervorragend in unsere junge Mannschaft.“

Die Vertragsverlängerung unterstreicht den eingeschlagenen Weg der TSG, mit jungen, entwicklungsfähigen Spielern auf Dauer einen festen Mannschaftskern zu etablieren. Bereits im vergangenen Sommer hatte der Verein im Zuge eines größeren Umbruchs zahlreiche junge Spieler aus der eigenen Jugend sowie externe Talente in den Verbandsligakader geholt, die gemeinsam mit erfahrenen Akteuren wie Nicola Zahner, Julian Köhnlein oder Joshua Barth den Umbruch vollziehen sollen.

Auch Bucan selbst kann positiv auf seine erste Saison bei den Herren blicken und wird der TSG in dieser Form zukünftig noch viel Freude bereiten können.