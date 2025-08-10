"Damit war die Sensation perfekt – für mich verdient"

Klarer Plan vor dem Anpfiff

Templins Trainer Andy Vetter wusste genau, wie seine Mannschaft auftreten sollte. „Wir hatten einen klaren Plan. Wollten geduldig, konzentriert und sehr engagiert zur Werke gehen“, erklärte der Trainer. Seine Elf setzte diese Marschroute von Beginn an um. „In der ersten Hälfte drei bis vier sehr gute Möglichkeiten, die aber leider durch knappes Abseits oder neben das Tor gelandet sind“, so Vetter. Auch die Gäste kamen zu zwei gefährlichen Szenen, „die ebenfalls Abseits waren“. So ging es torlos in die Pause – mit dem Gefühl, dass hier mehr möglich war.

Gleiches Bild nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Templin seiner Linie treu. „Nach der Pause gleiches Bild“, sagte Vetter. Ahrensfelde reagierte und „tauschte in der Pause gleich drei Spieler“. Der Landesklasse-Vertreter ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Dann kam die Schlüsselszene: „In der 62. Minute Ballgewinn durch Lucas Liebisch, der dann im Strafraum gefoult wurde. Strafstoß durch Joan Völker.“ Der Templiner verwandelte zum umjubelten 1:0.

Eiskalt zum 2:0

Die Gäste hatten zwar „gefühlt 70 % Ballbesitz, aber keine richtige Idee“, wie Vetter betonte. Auch die ganz klaren Chancen blieben aus. In der 77. Minute schlug Templin erneut zu: „Rückpass zum Torwart – Lennard Jähnke geht hinterher, war schneller am Ball, umspielte den Torwart und schob zum 2:0 ein.“

Spannung bis in die Nachspielzeit

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. „Ahrensfelde gelang noch der Anschlusstreffer in der 91. Minute, durch eine Unachtsamkeit im eigenen Strafraum“, sagte Vetter. Der Torschütze war Michael Kipp. Doch auch danach hätte Templin alles klar machen können: „Danach hatten wir noch eine klare Chance – der Ball wurde an der 5-Meter-Linie quergelegt und am zweiten Pfosten hinten nicht ins leere Tor geschossen, sondern daneben geschoben.“

Abseits entscheidet das Spiel

Die Gäste warfen in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorn. „Ahrensfelde hatte in der 98. Minute von halblinks einen Freistoß, der wurde auf den zweiten Pfosten verlängert – da stand ein Ahrensfelder, der den Ball ins Tor beförderte.“ Doch der Jubel der Gäste währte nur kurz. „Das gut agierende Schiedsrichtertrio entschied auf Abseits, damit war die Sensation perfekt – für mich verdient.“

Vorfreude auf die 1. Runde

Nach diesem Pokalcoup blickt Vetter bereits auf die nächste Aufgabe: Am Samstag, 16. August, um 15 Uhr empfängt Templin in der 1. Runde den Brandenburgliga-Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg. Das Selbstvertrauen könnte nach diesem Sieg kaum größer sein. „Wenn wir wieder so konzentriert, engagiert und mit einem klaren Plan spielen, ist vieles möglich“, betont Vetter.