»Damit rechnete niemand mehr«: Die bislang verrückteste Partie 25/26

"Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben" - ein Satz aus der Weltpolitik, der in die Geschichte eingegangen ist. Im Fall des Allgäuer Derbys in der Landesliga Südwest zwischen dem FC Kempten und dem 1. FC Sonthofen war`s eher umgekehrt: Wer zu früh ging, den bestrafte das Leben...Nicht wenige der 450 Zuschauer im Kempten werden sich wohl am Mittwochabend bei so gar nicht sommerlicher Witterung schon durch den Regen Richtung Ausgang begeben haben. "Der Verlauf der zweiten Halbzeit hat nicht unbedingt darauf hingedeutet, dass es zum Schluss so turbulent werden würde. Es lief eher auf ein 0:0 hinaus", meint Sonthofens Sportlicher Leiter Andreas Fink. Sein spielender Coach Andreas Hindelang pflichtet ihm bei: "Es war im zweiten Abschnitt eher ein zerfahrenes Spiel. Damit rechnete niemand mehr." Als alles schon stark nach einer Nullnummer roch, gingen die Gäste in der 90. Minute durch einen Elfmeter in Führung. Damit aber noch lange nicht genug: Kempten glich in der 93. Minute aus, ehe Sonthofen in der 96. Minute noch einen im Köcher hatte und Tim Lorenz zum 1:2-Siegtreffer einköpfte. "So spannend wollten wir es sicher nicht machen", lacht Hindelang und lobt das Team: "Wie die Jungs nach dem Ausgleich reagiert haben und das Ding unbedingt gewinnen wollten, das spricht für den Charakter der Mannschaft."Die Sonthofener hoffen nun natürlich, dass dieses Erlebnis der jungen Mannschaft nach dem Abstieg viel Rückenwind verleiht. "Ich denke, für den Kopf war das brutal wichtig. Jetzt wollen wir am Wochenende nachlegen und den ersten Heimsieg einfahren", betont Fink abschließend.

FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar (80. Marian Halder), Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Giuseppe Matera, Bahadir Yilmaz (73. Finn Steurer), Marcell Graf, Ahmed Mekhimar, Ivan Buric (59. Leon Echtler), Sebastian Brunner (59. Ömer Dasdemir) - Trainer: Manuel Wiedemann - Trainer: Kevin Hailer

1. FC Sonthofen: Marco Zettler, Tim Lorenz, Tobias Schmölz, Phillip Simon, Johnny Martin, Markus Notz (93. Henri Klinger), Jannik Holzapfel, Musa Youssef, Linus Eberle (46. Armin Bechter), Sebastian Streit (80. Stefan Sucur), Andreas Hindelang - Trainer: Oleg Weber, Andreas Hindelang

Schiedsrichter: Elias Wörz (Friesenried) - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Musa Youssef (90. Foulelfmeter), 1:1 Ahmed Mekhimar (90.+3), 1:2 Tim Lorenz (90.+6)