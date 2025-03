„Damit konnte wirklich niemand rechnen“: TSV Zorneding II mit Coup gegen TSV Grafing

„Ich bin begeistert. Damit konnte wirklich niemand rechnen“, freute sich Trainer Rudolf Riedl über den Überraschungscoup. In der ersten Hälfte hatten die Grafinger zwar noch spielerische Vorteile, doch Zornedings Torhüter Dominik Engstler erwies sich als unüberwindbare Hürde. „Er war unser Matchwinner. Dominik hat richtig gut gehalten“, so Riedl. „Wir haben dann gehofft, dass Grafing in der zweiten Hälfte nachlassen würde und so kam es auch“, berichtete Zornedings Trainer, der selbst ebenfalls ein goldenes Händchen bei seinen Wechselmaßnahmen besaß.

Nachdem Moritz Eberhardt (56.) die 1:0-Führung besorgt hatte, traf Joker Dennis Duwel (61.) aus spitzem Winkel zum 2:0. Mit Pascal Dornstädter (84.) machte ein weiterer Einwechselspieler kurz vor Schluss nach einem fatalen Grafinger Fehlpass den Deckel drauf.