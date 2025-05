„Damit können wir leben“: BC Attaching erkämpft sich Unentschieden in der Relegation

Der BC Attaching ist im Hinspiel der ersten Relegations-Runde beim TSV Siegsdorf mit einem blauen Auge davongekommen. Vor allem in der Schlussphase stand der BCA aber ordentlich unter Druck.

Attaching – Weil Torhüter Hans Gamperl wenige Sekunden vor dem Abpfiff einen Freistoß parierte, geht der BCA mit einem 1:1 (0:1)-Remis in das Rückspiel am Samstag (18 Uhr) in Attaching. Alles ist möglich – und es dürfte nicht weniger intensiv werden als beim ersten Aufeinandertreffen.

BC Attaching belohnt sich mit der frühen Führung

462 Menschen strömten am Dienstagabend in die Hobmaier-Arena zu Siegsdorf, um sich den ersten Teil des Duells anzuschauen – darunter rund 40 Gästefans aus der Domstadt. Siegsdorf legte mit seinen lautstarken (und fairen) Anhängern im Rücken stürmisch los. Bereits in der fünften Minute stockte den Gästen der Atem, als ein Schuss auf den Winkel zusegelte – und ans Lattenkreuz knallte. Glück für BCA-Torhüter Gamperl.

Der einzige Treffer der ersten Hälfte fiel allerdings auf der anderen Seite: Franz Gamperl brachte die Attachinger mit 1:0 in Führung, nachdem ihm der Ball im Strafraum vor die Füße gefallen war (11.). Im Anschluss fehlte Lukas Ederer nach einer Flanke eine Fußlänge und Leon Klingseisen bei seinem Kopfball die Präzision, um auf 2:0 zu erhöhen.

Verdientes Unentschieden zum Schluss – Endspiel am Samstag

BCA-Trainer Stephan Fürst hätte sich trotz der guten Möglichkeiten „noch etwas mehr Gegenwehr“ seiner Jungs gewünscht, denn die robusten und laufstarken Siegsdorfer waren „griffiger und uns in der Zweikampfführung überlegen“. Daran änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Attaching gelang es aber, den knappen Vorsprung zu verteidigen – bis in die 74. Minute. Da erzielte Felix Schrobenhauser nach einem zu einfachen Ballverlust der Gäste den nicht unverdienten 1:1-Ausgleich.

Siegsdorf wollte mehr und erhöhte im Anschluss die Schlagzahl. Angetrieben vom eigenen Anhang rollten nun mehrere Angriffswellen auf das BCA-Tor zu. Die Gäste überstanden die Drangphase aber schadlos – auch, weil Keeper Gamperl in der Schlussminute mit einer hervorragenden Parade zur Stelle war. „Auswärts mit einem Punkt zu starten, ist schon okay. Damit können wir leben. Für viele meiner Jungs war es das erste Spiel vor so einer Kulisse. Sie haben gut dagegengehalten“, so Fürst, der dem „Endspiel“ am Samstag um die zweite, entscheidende Relegationsrunde zuversichtlich entgegenblickt. Moritz Stalter