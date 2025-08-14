– Foto: Thomas Nast

In der dritten Runde des Fußball-Verbandspokals hat sich der Oberligist 1. FC Normannia Gmünd mit 2:1 beim Landesligisten FV Neuhausen durchsetzen können und steht damit im Achtelfinale des diesjährigen Pokalwettbewerbs.

Gestern, 19:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd 1 2 Abpfiff



Die Partie war zum Start insgesamt recht unruhig, es gab viele kleinere Foulspiele auf beiden Seiten, die einen rechten Spielfluss nicht aufkommen lassen wollten. Normania-Trainer Zlatko Blaskic hat seine Startelf etwas verändert im Vergleich zu den vergangenen Partien – und zwei neue Startelfkandidaten sorgten schließlich für die Führung. Kelecti Nkem bediente Veljko Milojkovic, der die Führung für den Favoriten erzielte (26.).

Diese brachte den Gästen, die auf einem Nebenplatz des FV Neuhausen antreten mussten, aber keine spürbare Sicherheit. Nach einem Eckball der Gastgeber war Ammar Memic zur Stelle und sorgte für den Ausgleich (40.), mit dem es auch in die Kabinen ging. „Neuhausen war brutal griffig und aggressiv. Damit hatten wir unsere Probleme im ersten Durchgang“, sagte Blaskic. In der zweiten Halbzeit dann hatte sich die Normannia auf diese Spielweise besser einstellen können, doch es bedurfte der Mithilfe des Landesligisten, um erneut in Führung zu gehen. Janis Denzinger trat einen Rückpass viel zu stark, sodass das Leder vorbei am eigenen Schlussmann ins Tor rollte (53.). Danach hatte die Normannia die Kontrolle über das Spiel, musste aber weiterhin gegen starke Neuhausener eine Menge wegverteidigen, wie Blaskic resümierte. „Für mich zählt einfach das Weiterkommen. Ich habe die Startelf auf sieben Positionen umgestellt, was mir sehr wichtig war“, so der FCN-Trainer weiter.