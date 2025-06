Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Württemberg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an h.schmidt@fupa.net

Kein Wunder also, dass der Triumph gebührend gefeiert wurde: Nach dem entscheidenden Sieg gegen die SG Amtzell/Haslach und auch am letzten Spieltag ging die Post ab. Einige Spieler setzten die Feier dann direkt am Ballermann fort.

Vom soliden Saisonziel zum Titel

Dass die Saison so enden würde, war zunächst nicht absehbar. „Unser Saisonziel war, den 5. Platz aus dem Vorjahr zu verbessern“, erklärt Weiland. Dass sein Team am viertletzten Spieltag bereits als Meister feststand, überraschte selbst ihn: „Damit hat wohl niemand gerechnet.“

Konstanz und Breite als Erfolgsfaktoren

Für den Meistercoach liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Entwicklung der Mannschaft: „Letzte Saison konnten wir schon mit den besten Teams mithalten, aber uns fehlte die Konstanz. Dieses Jahr, besonders in der Rückrunde, war diese da.“

Nur eine einzige Auswärtsniederlage spricht für die Stabilität der SGK II. Auch die Breite des Kaders und eine starke Trainingsbeteiligung trugen entscheidend bei.

Starker Teamgeist und Lernbereitschaft

Weiland lobt insbesondere die Lernbereitschaft seiner Spieler: „Jeder hat sich im Vergleich zur letzten Saison noch einmal verbessert.“ Zudem sei der Teamgeist herausragend: „Man kann sich auf jeden verlassen.“

Gemeinsame Abschlussfahrten geplant

Bevor es in die Sommerpause geht, stehen noch zwei Highlights an: Zunächst wird die Mannschaft beim Erdinger Meistercup antreten, anschließend ist für Ende Juni ein Wochenende in München geplant.

Kein Aufstieg geplant

Das Aufstiegsrecht wird die SG Kißlegg II allerdings nicht wahrnehmen, wie Trainer Jörg Weiland mitteilt. Für die kommende Saison wird der Kader mit talentierten A-Jugendspielern ergänzt. Abgänge gibt es bislang keine.

Weiterentwicklung als Ziel

Mit Blick auf die neue Spielzeit bleibt das Ziel klar: „Wir freuen uns auf die neue Liga mit teils neuen Gegnern und wollen uns sowohl individuell als auch im Kollektiv weiter verbessern“, so Weiland. Was am Ende dabei herauskommt, will der Coach bewusst offen lassen.