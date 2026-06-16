– Foto: Liveticker NEDI

Nach einer sensationellen Meisterschaft blickt der Verein voller Stolz auf das Erreichte. Im FuPa-Teamcheck äußert sich der TSV Holzelfingen aus der Bezirksliga Alb durch Lukas Gauß, der seine Funktion im Verein als Spieler und Pressewart ausübt, über den überraschenden Erfolg, den teaminternen Zusammenhalt und das klare Ziel für die anstehende Spielzeit.

Der Erfolg der vergangenen Monate sorgt beim Meister noch immer für große Emotionen. Die Freude über das Erreichte ist riesig, da der sportliche Triumph völlig unerwartet kam. „Wir sind mehr als zufrieden mit dieser Saison. Dass wir auf Platz 1 landen und in die Bezirksliga aufsteigen, damit hat überhaupt keiner von uns gerechnet“, sagt Lukas Gauß gegenüber FuPa und fügt hinzu: „Wir sind sehr stolz, dies erreicht zu haben. Daher kann ich diese Saison absolut nichts Negatives sagen.“

Der herausragende Teamgeist als Schlüssel zum Erfolg

Hinter dem sportlichen Märchen steht kein einzelner Akteur, sondern ein Teamv. Die tiefe Verbundenheit innerhalb der Mannschaft war der entscheidende Faktor auf dem Weg zum Titel. Auf die Frage nach einer gezielten Entwicklung oder einem zu lobenden Spieler antwortet Lukas Gauß: „Nein. Den Erfolg haben alle Spieler zu verantworten. Wir sind eine Einheit auf und neben dem Platz gewesen, was uns deshalb auch so stark gemacht hat.“ Der Spieler und Pressewart Lukas Gauß betont: „Der Zusammenhalt innerhalb von dem Team ist einfach überragend.“

Der Klassenerhalt und die starken Konkurrenten

Trotz der großen Euphorie bleibt der Blick auf die kommende Spielzeit von Realismus geprägt. In der neuen Umgebung wartet eine schwierige Aufgabe auf den Aufsteiger. „Das ist ganz klar der Klassenerhalt“, äußert sich Lukas Gauß unmissverständlich zur Zielsetzung. Die genaue Einschätzung der neuen Liga fällt verständlicherweise noch schwer. „Da wir neu in der Liga sind, ist dies schwer zu sagen. Allerdings schätze ich den VfL Pfullingen und den TSV Hirschau wieder sehr stark ein, da sie in den letzten Jahren immer oben mitgespielt haben und spielerisch sehr gut sind“, erklärt Lukas Gauß.

Große Kontinuität und verborgene Pläne im Kader

Die personelle Struktur des Meisters bleibt für die neue Herausforderung stabil. „Abgänge haben wir keine zu vermelden, was uns sehr freut“, berichtet Lukas Gauß sichtlich zufrieden. Dennoch wird sich das Gesicht der Mannschaft punktuell verändern, auch wenn die Namen der neuen Akteure noch unter Verschluss gehalten werden. Lukas Gauß betont: „Es werden sicherlich Neuzugänge kommen, die allerdings noch nicht offiziell sind.“

Vorfreude auf emotionale Derbys und das Kabinenfest

Die Vorbereitungsphase auf die neue Spielzeit bietet eine Mischung aus intensiver Arbeit und traditionellen Teamevents, die dem Verein sehr wichtig sind. „Das Highlight wird mit Sicherheit wieder das Kabinenfest sein“, blickt Lukas Gauß voraus. Auch das sportliche Programm verspricht viel Vorfreude und lokale Brisanz: „Das Lichtensteinpokalturnier gehört sicherlich auch immer mit dazu, bei dem es viele Derbys geben wird und eine schöne Abwechslung in der Vorbereitung ist“, erklärt Lukas Gauß.

Sinnvolle Regeländerungen gegen das Zeitspiel

Abschließend wirft er auch einen Blick auf die Entwicklungen des Fußballs und deren Relevanz. Lukas Gauß befürwortet eine Anpassung, die bei der derzeit laufenden Weltmeisterschaft erprobt wird, und äußert sich positiv darüber, „dass die Spieler bei einer Auswechslung innerhalb von 10 Sekunden vom Platz sein müssen. So kann das Zeitspiel eingedämmt werden.“