»Damit haben wir nicht gerechnet« - Zehn-Tore-Spektakel!

Was für ein Spieltag in der Bezirksliga West! Gleich zehnmal zappelte der Ball beim Duell zwischen dem SC Falkenberg und dem TSV Neustadt/Donau im Netz. Am Ende stand ein furioses 8:2 auf der Anzeigetafel – der erste Saisonsieg für Falkenberg. Auch der TV Aiglsbach hatte allen Grund zum Jubeln: Gegen den FSV/VfB Straubing machten die Gastgeber aus einem 0:2 noch einen 3:2-Erfolg.
In Falkenberg ging es von Beginn an Schlag auf Schlag. Alexander Diem eröffnete nach einer Viertelstunde den Torreigen, nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Diem auf 2:0. Der SC war nicht zu bremsen und legte durch Leon Maierhofer das 3:0 nach. Als Daniel Diem in der 31. Minute seinen zweiten Treffer erzielte, schien die Partie bereits früh entschieden. Der TSV gab sich allerdings noch nicht geschlagen und verkürzte durch Jan Witek auf 1:4. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte jedoch nur kurz: Noch vor der Pause stellte Danny Haderlein den alten Abstand wieder her – 5:1 nach 45 Minuten.
Und auch nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen weiter. Mergim Dumani brachte Neustadt noch einmal auf 2:5 heran, doch danach übernahm Falkenberg endgültig das Kommando. Besonders ein Mann drückte der zweiten Hälfte seinen Stempel auf: Dominik Maierhofer. Der eingewechselte Joker traf in der 66. Minute zum 6:2, legte 13 Minuten später das 7:2 nach und machte in der 84. Minute tatsächlich seinen Hattrick perfekt. Acht Tore für Falkenberg, zwei für Neustadt – zehn Treffer in einem einzigen Bezirksliga-Spiel!
"Heute sind wir natürlich überglücklich, damit haben wir nicht gerechnet", jubelte Falkenbergs Trainer Christian Kagerer nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft habe offensiv all das auf den Platz gebracht, was in den vergangenen Wochen noch liegen geblieben sei. Besonders der Joker Maierhofer erwischte einen Sahnetag: "Da wechselst du einen Spieler ein, der macht dann einen Hattrick. Wäre schöner gewesen, wir hätten uns die Tore etwas auf mehrere Spiele aufgeteilt, aber passt so auch", schmunzelt er.
Damit feiert der SC Falkenberg nicht nur den ersten Dreier der Saison, sondern gleich einen echten Kantersieg, der wohl noch länger in Erinnerung bleiben dürfte.
Auch in Aiglsbach wurde es dramatisch. Der TV Aiglsbach musste gegen den FSV/VfB Straubing zunächst einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Nico Tavcar brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Florian Folger erhöhte nach einem Foulelfmeter kurz nach dem Seitenwechsel sogar auf 2:0. Doch dann nahm die Partie eine komplette Wendung. Manfred Gröber leitete die Aufholjagd mit einem direkt verwandelten Freistoß aus rund 18 Metern ein - ein echtes Traumtor. Für den Aiglsbacher Torjäger war es bereits der achte Saisontreffer!
Der Anschlusstreffer setzte bei Aiglsbach zusätzliche Kräfte frei. Nach einer Hereingabe von Lukas Reith beförderte ein Straubinger den Ball ins eigene Tor – 2:2. Nur wenige Minuten später war die Partie endgültig gedreht: Nach einem starken Spielzug über Jonas Lütz traf Roman Roggenbuck unter die Latte und machte aus dem 0:2 ein 3:2. Straubing hatte in der Schlussphase noch die Chance auf den Ausgleich, doch Aiglsbachs Keeper bewahrte seine Mannschaft mit einer starken Parade vor dem erneuten Rückschlag. So blieb es beim 3:2.
Josef Bergmeier (Sportlicher Leiter TV Aiglsbach) fasste nach dem Spiel zusammen: "Unterm Strich war es am Ende ein verdienter Sieg für uns. Übers ganze Spiel gesehen waren wir die bessere und aktivere Mannschaft, hatten mehr Ballbesitz und mehr investiert. Trotzdem eine sehr knappe Geschichte - wir hatten einen 0:2-Rückstand. Die Einstellung der Jungs ist brutal gut. Genau daran wollen wir anknüpfen und freuen uns bereits auf nächste Woche, wenn mit Landau der nächste starke Gegner auf uns wartet."
Im Gegenzug Thomas Gabler (Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing): "Es ist zum Verrücktwerden. Wir machen auswärts über 70 Minuten ein gutes Spiel, führen 2:0 und geben die Partie dann leichtfertig aus der Hand! Dem 3:2 Siegtreffer geht unserer Meinung nach ein klares Foulspiel voraus! Am Ende hilft es nichts - Mund abputzen und weitermachen!"