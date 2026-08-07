»Damit haben wir nicht gerechnet« - Zehn-Tore-Spektakel!

Insgesamt achtmal durfte der SC Falkenberg heute jubeln! – Foto: Werner Kroiß

Was für ein Spieltag in der Bezirksliga West! Gleich zehnmal zappelte der Ball beim Duell zwischen dem SC Falkenberg und dem TSV Neustadt/Donau im Netz. Am Ende stand ein furioses 8:2 auf der Anzeigetafel – der erste Saisonsieg für Falkenberg. Auch der TV Aiglsbach hatte allen Grund zum Jubeln: Gegen den FSV/VfB Straubing machten die Gastgeber aus einem 0:2 noch einen 3:2-Erfolg.







In Falkenberg ging es von Beginn an Schlag auf Schlag. Alexander Diem eröffnete nach einer Viertelstunde den Torreigen, nur zwei Minuten später erhöhte Daniel Diem auf 2:0. Der SC war nicht zu bremsen und legte durch Leon Maierhofer das 3:0 nach. Als Daniel Diem in der 31. Minute seinen zweiten Treffer erzielte, schien die Partie bereits früh entschieden. Der TSV gab sich allerdings noch nicht geschlagen und verkürzte durch Jan Witek auf 1:4. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte jedoch nur kurz: Noch vor der Pause stellte Danny Haderlein den alten Abstand wieder her – 5:1 nach 45 Minuten.

Und auch nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen weiter. Mergim Dumani brachte Neustadt noch einmal auf 2:5 heran, doch danach übernahm Falkenberg endgültig das Kommando. Besonders ein Mann drückte der zweiten Hälfte seinen Stempel auf: Dominik Maierhofer. Der eingewechselte Joker traf in der 66. Minute zum 6:2, legte 13 Minuten später das 7:2 nach und machte in der 84. Minute tatsächlich seinen Hattrick perfekt. Acht Tore für Falkenberg, zwei für Neustadt – zehn Treffer in einem einzigen Bezirksliga-Spiel!





"Heute sind wir natürlich überglücklich, damit haben wir nicht gerechnet", jubelte Falkenbergs Trainer Christian Kagerer nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft habe offensiv all das auf den Platz gebracht, was in den vergangenen Wochen noch liegen geblieben sei. Besonders der Joker Maierhofer erwischte einen Sahnetag: "Da wechselst du einen Spieler ein, der macht dann einen Hattrick. Wäre schöner gewesen, wir hätten uns die Tore etwas auf mehrere Spiele aufgeteilt, aber passt so auch", schmunzelt er. Damit feiert der SC Falkenberg nicht nur den ersten Dreier der Saison, sondern gleich einen echten Kantersieg, der wohl noch länger in Erinnerung bleiben dürfte.



