"Damit haben wir nach dem Umbruch nicht gerechnet" FuPa-Teamcheck: FV Weiler will in der Landesliga, Staffel 4, wieder vorne mitmischen. von Matthias Kloos · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Uwe Wegmann – Foto: FVW

Im FuPa-Teamcheck spricht Uwe Wegmann, Trainer des FV Weiler in der Landesliga, Staffel 4, über eine herausragende Saison nach einem Umbruch, Platz zwei in der Abschlusstabelle, das knappe Aus in der Relegation zur Verbandsliga Württemberg und die vorsichtige Zielsetzung für die kommende Spielzeit.

„Mit der vergangenen Saison waren wir in Weiler mehr als zufrieden“, sagt Uwe Wegmann gegenüber FuPa. „Damit haben wir nach dem Umbruch nicht gerechnet. Es war einfach herausragend.“ Starke Runde endet in der Relegation



Der FV Weiler belegte in der Abschlusstabelle Platz zwei. Die Saison führte den Verein bis in die Relegation zur Verbandsliga Württemberg, dort scheiterte die Mannschaft in der ersten Runde mit 0:1 gegen den TSV Köngen aus der Landesliga Staffel 2. Es bleibt eine starke Spielzeit, auch wenn der letzte Schritt nicht gelang.

Keine besonderen Vorbereitungshighlights



Für die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nennt Uwe Wegmann keine besonderen Programmpunkte. „Highlights sind momentan nicht geplant.“ Das Kollektiv als Stärke



Einen einzelnen Spieler hebt Uwe Wegmann nicht hervor. Für ihn war die gemeinsame Leistung entscheidend. „Wie immer zählt für mich das Kollektive, das war top.“ Gerade nach dem Umbruch war diese Geschlossenheit ein wesentlicher Grund dafür, dass der FV Weiler so weit oben landete.