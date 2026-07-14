Im FuPa-Teamcheck spricht Uwe Wegmann, Trainer des FV Weiler in der Landesliga, Staffel 4, über eine herausragende Saison nach einem Umbruch, Platz zwei in der Abschlusstabelle, das knappe Aus in der Relegation zur Verbandsliga Württemberg und die vorsichtige Zielsetzung für die kommende Spielzeit.
„Mit der vergangenen Saison waren wir in Weiler mehr als zufrieden“, sagt Uwe Wegmann gegenüber FuPa. „Damit haben wir nach dem Umbruch nicht gerechnet. Es war einfach herausragend.“
Starke Runde endet in der Relegation
Der FV Weiler belegte in der Abschlusstabelle Platz zwei. Die Saison führte den Verein bis in die Relegation zur Verbandsliga Württemberg, dort scheiterte die Mannschaft in der ersten Runde mit 0:1 gegen den TSV Köngen aus der Landesliga Staffel 2. Es bleibt eine starke Spielzeit, auch wenn der letzte Schritt nicht gelang.
Keine besonderen Vorbereitungshighlights
Für die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 nennt Uwe Wegmann keine besonderen Programmpunkte. „Highlights sind momentan nicht geplant.“
Das Kollektiv als Stärke
Einen einzelnen Spieler hebt Uwe Wegmann nicht hervor. Für ihn war die gemeinsame Leistung entscheidend. „Wie immer zählt für mich das Kollektive, das war top.“ Gerade nach dem Umbruch war diese Geschlossenheit ein wesentlicher Grund dafür, dass der FV Weiler so weit oben landete.
Vorderes Mittelfeld als Ziel
Die Zielsetzung für die kommende Saison formuliert Uwe Wegmann bewusst zurückhaltend. „Wenn wir an die Leistung anknüpfen können und wieder im vorderen Mittelfeld mitmischen, wäre das für uns schon gut.“
Noch kein Favorit
„Auf einen Favoriten möchte ich mich noch nicht festlegen, da es bei vielen Teams Veränderungen gegeben hat“, sagt Wegmann zum Thema Titelfavorit.
Sechs Zugänge für Weiler
Der FV Weiler bekommt mehrere neue Spieler dazu. Jonas Gaus kommt vom SV Amtzell, Severin Birk ebenfalls vom SV Amtzell. Sebastian Perner wechselt von der SG Niedersonthofen, Jonas Karree vom FC Scheidegg, Tarik Hadzic von der SpVgg Lindau und Ivan Buric vom FC Kempten.
Drei Abgänge stehen fest
Auf der Abgangsseite stehen Julian Kahl, der zum SV Eglofs wechselt, Jonathan Hartmann, der ins Ausland geht, und Marian Schwärzler, der künftig für den TSV Heimenkirch spielt. Laut Wegmann schmerzt vor allem der Abgang von Jonathan Hartmann.
Zeitverzögerung im Blick
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft nennt Uwe Wegmann einen Bereich, den er grundsätzlich positiv bewertet. „Regeländerungen wegen Zeitverzögerung finde ich okay.“