Damit es mit dem Aufstieg klappt: Dreifach-Verstärkung für Althegnenbergs Top-Offensive Trainer Marcel Aue freut sich über noch mehr Breite im Kader

Auf die gegnerischen Abwehrreihen in der Aufstiegsrunde kommt auf jeden Fall eine Menge Arbeit zu. Der 20-jährige Peschek war in den zwölf Partien der Herbstrunde 19 Mal erfolgreich und bereitete sechs Treffer vor. Fast genauso gefährlich war Neuzugang Marcel Eder in der vergangenen Spielzeit 2021/22. Für Malching traf er da in 20 Partien 28 Mal. In der Herbstrunde kam er beim SCM zwar nur auf zwei Einsätze, aber auch da machte er ein Tor.

Dabei war der SVA-Sturm um Top-Torjäger Finn-Jannis Peschek in der Herbstrunde schon die treffsicherste Offensive der B-Klasse 3. 49 Mal in zwölf Partien trafen die Althegnenberger ins Schwarze. „Aber es mussten immer die gleichen ran“, sagt Aue. Mit den drei Neuen habe er nun auch in der Breite eine top besetzte Sturmreihe und kann auch Mal einen Ausfall kompensieren.

Althegnenberg – Marcel Eder (SC Malching), Daniel Oswald (SC Oberweikertshofen) und Patrikc Hein (SV Mammendorf) verstärken den SVA für die Aufstiegsrunde zur A-Klasse im Frühjahr. Von einem echten Neuzugang will Trainer Marcel Aue aber nur im Fall von Eder sprechen. „Die beiden anderen sind Heimkehrer und waren nur ein halbes Jahr weg.“ Was das Trio allerdings eint, ist ihr Aufgabengebiet: Sie alle sollen Althegnenbergs Offensive noch gefährlicher machen.

Nur etwas weniger torgefährlich war Daniel Oswald in seiner letzten Saison für den SVA. Bevor er nach Oberweikertshofen gewechselt war, gelangen dem 18-Jährigen in 18 Spielen der Saison 2021/22 13 Buden. Zusätzlich legte er zehn Tore auf. In der gleichen Spielzeit bereitete auch der dritte Neue Patrick Hein fünf Althegnenberger Treffer vor. In Mammendorf kam er in der Herbstrunde vor allem bei der zweiten Mannschaft in der A-Klasse zum Zug.

Trainer Marcel Aue will in die A-Klasse: „Das ist zu hundert Prozent unser Ziel“

Mit den drei Verstärkungen sind die Planungen für Aufstiegsrunde abgeschlossen, erklärt Trainer Aue. Zum einen, weil er keinen weiteren Bedarf sieht. „Die Defensive steht felsenfest und in der Offensive haben wir nun auch mehr Breite.“ Zum anderen will der Trainer jenen Spielern die Chance auf den Aufstieg geben, die sich diese Möglichkeit in der Herbstrunde überhaupt erst erspielt hatten.

Dass Althegnenberg unbedingt in die A-Klasse aufsteigen will, gibt Aue unumwunden zu. „Das ist zu hundert Prozent unser Ziel.“ Klappen soll das – wie auch die drei Transfers andeuten – mit offensivem Fußball. „Die Stürmer sind unsere erste Verteidigungslinie“, sagt der erst 27-jährige Coach. Wie aggressive die Althegnenberger anlaufen, hätten schon die Herbst-Gegner zu spüren bekommen. Darauf will der SVA-Trainer auch im Frühjahr aufbauen. Seine Spielphilosophie ist klar: „Wir parken nicht den Bus vor dem eigenen Tor, sondern wollen zeigen, dass man auch in der B-Klasse schönen Fußball spielen kann.“ (Thomas Benedikt)