Damir Redzic wird ein Roter Bulle Damir Redzic verstärkt die Offensive des FC Red Bull Salzburg. Der 22-jährige Angreifer kommt von DAC Dunajska Streda zu den Roten Bullen und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. von FC Red Bull Salzburg · Heute, 19:50 Uhr · 0 Leser

Damir Redzic verstärkt die Offensive des FC Red Bull Salzburg. – Foto: FC Red Bull Salzburg

Damir Redzic entstammt der Akademie von Ferencvaros Budapest, wo er diverse Jugendstufen durchlief und auch sein Profidebüt feierte. Nach einer Zwischenstation als Leihspieler beim Soroksar SC wechselte er im Herbst 2023 zunächst leihweise und später fest zum slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda. Dort entwickelte er sich zum Leistungsträger und konnte in der laufenden Saison 2025/26 in 14 Ligaspielen bereits 7 Tore und einen Assist verbuchen. Durch seine starken Leistungen empfahl er sich auch für die ungarische A-Nationalmannschaft, für die er im November 2025 debütierte.

Der Neuzugang wird künftig mit der Rückennummer 24 auflaufen. Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Wir hatten Damir schon länger im Blick und freuen uns, dass sich nun die Gelegenheit ergeben hat, diesen Transfer zu realisieren. Dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote vom ersten Gespräch an klar zu uns bekannt hat, ist ein starkes Signal. Damir ist extrem lernwillig und bringt mit seinem Tempo sowie seinem Zug zum Tor genau die Qualitäten mit, die uns in der Offensive noch variabler und gefährlicher machen. Wir sind überzeugt, dass er eine absolute Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird.“