Damir Redzic wird ein Roter Bulle

Damir Redzic entstammt der Akademie von Ferencvaros Budapest, wo er diverse Jugendstufen durchlief und auch sein Profidebüt feierte. Nach einer Zwischenstation als Leihspieler beim Soroksar SC wechselte er im Herbst 2023 zunächst leihweise und später fest zum slowakischen Erstligisten DAC Dunajska Streda. Dort entwickelte er sich zum Leistungsträger und konnte in der laufenden Saison 2025/26 in 14 Ligaspielen bereits 7 Tore und einen Assist verbuchen. Durch seine starken Leistungen empfahl er sich auch für die ungarische A-Nationalmannschaft, für die er im November 2025 debütierte.
Der Neuzugang wird künftig mit der Rückennummer 24 auflaufen.
Marcus Mann, Geschäftsführer Sport: „Wir hatten Damir schon länger im Blick und freuen uns, dass sich nun die Gelegenheit ergeben hat, diesen Transfer zu realisieren. Dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote vom ersten Gespräch an klar zu uns bekannt hat, ist ein starkes Signal. Damir ist extrem lernwillig und bringt mit seinem Tempo sowie seinem Zug zum Tor genau die Qualitäten mit, die uns in der Offensive noch variabler und gefährlicher machen. Wir sind überzeugt, dass er eine absolute Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird.“
Damir Redzic: „Ich habe in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Anfang an großes Interesse gespürt, was mir die Entscheidung sehr leicht gemacht hat. Jetzt bin ich froh, dass der Transfer nun geklappt hat und ich hier sein kann. Der Klub bietet für mich das perfekte Umfeld, um sowohl als Fußballer als auch als Persönlichkeit den nächsten Schritt zu machen. Ich brenne darauf, mich hier weiterzuentwickeln und gemeinsam Erfolge zu feiern. Ich werde alles für das Team geben und hart arbeiten. Jetzt habe ich einfach große Lust, mit der Mannschaft loszulegen.“