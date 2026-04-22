Damir Lisic übernimmt: Ein Coup für die Zukunft des SV Hegnach

– Foto: SV Hegnach

Dem SV Hegnach ist ein Paukenschlag gelungen. Während die aktuelle Mannschaft noch mitten im packenden Dreikampf um die Spitze der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall steckt, blickt die Vereinsführung bereits weit über den Tellerrand der laufenden Spielzeit hinaus. Mit der Verpflichtung von Damir Lisic als neuem Trainer für die kommende Saison 2026/2027 sendet der Verein ein deutliches Signal an die Konkurrenz und die eigenen Anhänger: In Hegnach wächst ein Projekt mit Ambition und Herz.

Es ist nicht nur eine einfache Neubesetzung, sondern die Verpflichtung eines Mannes, der nachweislich weiß, wie man Mannschaften zum Erfolg führt. Derzeit steht Damir Lisic noch in Diensten des TSV Schmiden, wo er die Bezirksliga-Mannschaft betreut. Seine Bilanz dort liest sich wie ein Bewerbungsschreiben für höhere Aufgaben. Er feierte mit dem Team den Aufstieg in die Bezirksliga und krönte seine Arbeit mit dem Gewinn des Bezirkspokals. Dass es den Verantwortlichen des SV Hegnach gelungen ist, einen Trainer dieser Kragenweite für sich zu gewinnen, sorgt für eine Euphoriewelle im Umfeld. Der Verein teilt dazu stolz gegenüber FuPa mit: "Wir freuen uns verkünden zu können, dass Damir Lisic zur neuen Saison als Trainer beim SVH tätig sein wird. Unterstützung erhält er hierbei von Antonio Santoro, der künftig als Co-Trainer agiert."

Frühzeitige Planungssicherheit sorgt für große Erleichterung

Die Emotionen in der Mitteilung des Vereins sind greifbar. Es ist die Erleichterung über eine frühzeitige Planungssicherheit. Man spürt den Respekt vor der Vita des neuen Mannes an der Seitenlinie. "Wir sind stolz darauf, mit Damir Lisic einen Trainer mit großer Erfahrung und Kompetenz für unser Hegnacher Projekt begeistern zu können", heißt es von Seiten des Vereins. Diese Begeisterung beruht offenbar auf Gegenseitigkeit, denn ein Trainer mit Erfolgen in der Bezirksliga wechselt nicht ohne triftigen Grund oder eine überzeugende Vision zu einem neuen Club. Die Kombination aus Damir Lisic und seinem künftigen Assistenten Antonio Santoro soll das Fundament für die kommenden Jahre bilden.

Ein Blick auf die sportliche Ausgangslage in der Kreisliga

Die aktuelle sportliche Situation des SV Hegnach bietet die perfekte Bühne für diesen personellen Vorstoß. In der Tabelle der Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall herrscht eine Enge an der Spitze. Aktuell belegt der SV Hegnach mit 51 Punkten aus 21 Spielen den dritten Tabellenplatz. Die Bilanz von 16 Siegen, drei Unentschieden und nur zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 75:32 unterstreicht die Qualität des Kaders. Punktgleich an der Spitze thronen der TV Stetten und die Spvgg Rommelshausen, wobei der TV Stetten bereits ein Spiel mehr absolviert hat. In diesem hochspannenden Umfeld, in dem jeder Fehler den Aufstieg kosten kann, sorgt die Nachricht über das neue Trainerteam für eine zusätzliche Motivation.

Die Vorfreude auf eine neue Ära ab Sommer

Trotz der Verpflichtung ist der Fokus auf die Zukunft in Hegnach bereits scharf gestellt. Die Vereinsführung lässt keinen Zweifel daran, wie wichtig dieser Schritt für die Identität des Clubs ist. In der Mitteilung fassen die Verantwortlichen ihre Gefühlslage zusammen: "Die Vereinsverantwortlichen sind sehr glücklich darüber, mit dem neuen Trainerteam frühzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt zu haben und freuen sich auf die neue Saison und die Zusammenarbeit." Es ist das Versprechen auf Kontinuität und sportliche Weiterentwicklung. Wenn Damir Lisic und Antonio Santoro im Sommer ihre Arbeit aufnehmen, werden sie auf einen Verein treffen, der bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Bis dahin bleibt die Hoffnung, dass die aktuelle Mannschaft das Fundament mit einem erfolgreichen Saisonabschluss noch weiter festigt.