Damir Bektasevic steht beim VfB Bodenheim vor Debüt

Bodenheim. Plötzlich Chefcoach. „Ich hätte es gern anders gehabt“, sagt Damir Bektasevic. Doch nachdem Marco Jantz am Montagabend bei Verbandsligist VfB Bodenheim zurückgetreten ist (wir berichteten) , steht der bisherige spielende Cotrainer in der Verantwortung.

Jantz hatte den 33-Jährigen im Sommer an den Guckenberg geholt. Gemeinsam oder gar nicht, war zunächst die Denkweise. „Ich bin nicht der Typ, den Verein und die Mannschaft hängen zu lassen“, betont Bektasevic, der nach einer Nacht Bedenkzeit zugesagt hatte, mindestens bis zur Winterpause einzuspringen.

Er verspürt „maximale Wertschätzung“ vom Verein: „Jeder hat mir vollste Unterstützung zugesagt, vom Vorsitzenden bis zum Wirt. Egal, wo ich nur Hilfe brauche, ich soll mich melden – das ist der einzige Weg, dass alle an einem Strang ziehen. Jetzt sind die Spieler an der Reihe.“ Und zwar schon an diesem Freitag, 19.30 Uhr, gegen Spitzenreiter TuS Mechtersheim ( VRM-Livestream ).

Vor dem Training am Dienstag verabschiedete sich Jantz von den Spielern. „Für den Verein entsteht menschlich und fachlich eine riesige Lücke, die mit nur einer Person nicht zu schließen sein wird“, sagt Bektasevic. Jantz war Chefcoach und Kaderplaner, zog Sponsoren und Mitstreiter an Land. Cotrainer Emanuel Parelho, Jantz’ enger Freund, ist ebenfalls zurückgetreten. Bektasevic bekommt Unterstützung von Kapitän Roman Meyenburg, und auch der Sportliche Leiter Günter Loos wird bei den Spielen mit coachen. Teammanager Timo Berkes springt ebenfalls mit ein, und in den nächsten Wochen hofft Bektasevic auch auf eine Rückkehr seines spielenden Cotrainer-Kollegen Khaled Abou Daya.

Bektasevic: „Die Jungs hat das Ganze mitgenommen"

Es gab, da ist sich Bektasevic sicher, keine Spieler, die nicht hinter Jantz standen. Trotzdem besteht nun die Hoffnung auf den viel beschriebenen, neuen Impuls, der die Mannschaft nach zehn sieglosen Spielen wieder in die Spur bringt. „Die Jungs hat das Ganze mitgenommen“, berichtet Bektasevic, „es ging darum, die Köpfe freizubekommen.“

„In der Phase, in der wir jetzt sind, müssen wir uns auf die einfachen Dinge konzentrieren: Einsatz, Engagement, Zweikampfführung, Mentalität, die deutschen Tugenden.“ Bei seiner Ansprache vor dem Training am Mittwoch hat Bektasevic „den Jungs den Spiegel vorgehalten. Wo wir stehen, wie wir wahrgenommen werden, das ist von keinem Spieler der Anspruch.“

Damir Bektasevic weiß, wie Abstiegskampf geht. Er wurde aktiver Spieler, als der SV Gonsenheim frisch in der Oberliga war, da ging es jahrelang um den Klassenerhalt. Seine Erfahrung: „Da brauchst du Typen, Jungs, die vorne wegmarschieren. Die haben wir grundsätzlich, doch sie müssen sich dessen auch bewusst sein.“ Diese Sinne will der Interimstrainer schärfen.

Agrela und Röth

Pedro Agrela und Robin Röth sind zurück. Bektasevic selbst kann zwar schmerzfrei trainieren, kommt nach zweimonatiger Zwangspause aber allenfalls als Joker in Frage: „Wir brauchen jetzt Spieler, die zu 100 Prozent beißen, rennen, ackern. Die Jungs haben mir alle den Eindruck vermittelt, dass sie darauf brennen, die Klasse zu halten.“

Viel Lautstärke und Emotion im Training waren ein gutes Zeichen, doch die Aufgabe an diesem Freitag ist denkbar schwer. „Mir ist der Gegner komplett egal“, sagt der 33-Jährige, „es geht darum, dass wir wieder den Spirit und Drive vom Anfang der Saison und aus den letzten Jahren entwickeln.“