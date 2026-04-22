Damian Kowalczyk wechselt zu BW Papenburg

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Der SC Blau-Weiß Papenburg hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Damian Kowalczyk wechselt vom SV Surwold zu den Blau-Weißen. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Der Verein verkündete den Transfer mit klaren Worten: „Wir freuen uns euch die nächste Neuverpflichtung für die kommende Saison bekannt geben zu dürfen.“ Gleichzeitig wurde der Wechsel konkretisiert: „Damian Kowalczyk wechselt zur neuen Saison vom SV Surwold zu uns nach Papenburg.“

Der 25-Jährige spielte für Surwold 92 Mal in der Bezirksliga und trug dabei 16 Tore und zehn Assists bei. Hinzu kommen 71 Spiele in der Kreisliga, wobei der Kapitän zwölf Tore beisteuerte. Auch in der aktuellen Saison ist Kowalczyk ein absoluter Leistungsträger. In 23 Kreisliga-Partien war er an 14 Toren direkt beteiligt und stand in jedem Spiel in der Startelf.