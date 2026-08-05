Damian Jarosz schafft den Sprung in die Erste

Der FC Kray setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs: Damian Jarosz gehört ab sofort zum Kader der ersten Mannschaft. Der 18-Jährige bringt mit seiner Größe von über 1,90 Metern beste körperliche Voraussetzungen mit und soll sich Schritt für Schritt im Seniorenbereich etablieren. Bereits in der vergangenen Saison sammelte Jarosz bei Kurzeinsätzen erste Erfahrungen in der Krayer Landesliga-Mannschaft. Außerdem war er klarer Stammspieler der U19 in der vergangenen Saison. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung.
Die sportliche Leitung um Dennis Blasczyk freut sich über den Aufstieg des Nachwuchsspielers: "Wir freuen uns, dass Damian den Sprung in unsere erste Mannschaft geschafft hat. Er kennt seine Stärken, weiß aber auch, in welchen Bereichen er sich noch weiterentwickeln kann. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die besten Voraussetzungen hat, um diesen Weg erfolgreich zu gehen."