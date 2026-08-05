Damian Jarosz schafft den Sprung in die Erste Der FC Kray hat einen weiteren Jugendspieler in die Landesliga-Mannschaft befördert. von FC Kray / Diedirichs · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Damian Jarosz gehört ab sofort zum Landesliga-Kader des FC Kray. – Foto: FC Kray

Der FC Kray setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs: Damian Jarosz gehört ab sofort zum Kader der ersten Mannschaft. Der 18-Jährige bringt mit seiner Größe von über 1,90 Metern beste körperliche Voraussetzungen mit und soll sich Schritt für Schritt im Seniorenbereich etablieren. Bereits in der vergangenen Saison sammelte Jarosz bei Kurzeinsätzen erste Erfahrungen in der Krayer Landesliga-Mannschaft. Außerdem war er klarer Stammspieler der U19 in der vergangenen Saison. Nun folgt der nächste Schritt in seiner Entwicklung.