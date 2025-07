Bald gibt es Fotos in Ratingen-Kluft: Das ist Damian Apfeld. – Foto: SSVg Velbert 02

Damian Apfeld zum Trainingsstart: „Ich plane mit Sven Kreyer“ Am Dienstag hat Damian Apfeld sein Amt als Trainer von Ratingen 04/19 aufgenommen und startet mit dem Oberligisten in die Vorbereitung. Was der neue Chefcoach mit den Spielern vorhat und wie zufrieden er mit dem Stand der Dinge ist.rn Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein Ratingen Sven Kreyer Damian Apfeld

An diesem Dienstag startet Ratingen 04/19 in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga, und mit diesem Datum hat Damian Apfeld auch das Amt der Cheftrainers inne. In die Kaderplanung war der 39-Jährige gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Frank Zilles schon seit seiner Vorstellung als Nachfolger von Peter Radojewski eingebunden, nun folgt der Schritt in seine originäre Tätigkeit. Auf die bislang zwölf Abgänge hat der Verein mit zehn Zugängen reagiert – es gibt aber noch etwas zu tun.

Was er damit meint: „Es gibt Spieler – ob aus dem Kader der letzten Saison oder Neuzugänge –, die zum Teil auf Positionen eingesetzt wurden, für die mir aber andere Sachen vorschweben. Das kann man als Außenstehender vielleicht noch gar nicht so greifen. Wenn man nach den Positionen geht, wie sie zum Beispiel in Internetportalen über uns aufgeschlüsselt sind, hätten wir elf Mittelfeldspieler. Das wird so aber nicht sein. Dass Spieler im Internet auf einer Position stehen oder dort letzte Saison eingesetzt wurden, heißt nicht, dass das so bleibt. Ist Umut Yildiz zum Beispiel ein Mittelfeldspieler oder ein Außenspieler oder eine hängende Spitze? Das gleiche gilt für Cem Sabanci. Wir werden nicht elf Mittelfeldspieler haben.“ Test-Auftakt gegen Mintard

Das erste Testspiel der Vorbereitung steigt am Mittwoch, 9. Juli um 19.30 Uhr im heimischen Sportpark am Götschenbeck – das Ratinger Stadion bekommt derzeit eine neue Rasenfläche – gegen den Landesligisten Blau-Weiß Mintard. „Mit den Testspielgegnern bin ich zufrieden“, sagt Apfeld und ergänzt mit Blick auf die weiteren Aufgaben unter anderem bei Fortuna Düsseldorfs U23: „Da ist alles dabei: Gegner aus der Regionalliga, der Landesliga und der anderen Staffel der Oberliga. Das ist die Mischung, die ich möchte, die uns auch immer wieder andere Schwerpunkte bietet. Gegen einen Regionalligisten muss man öfter gegen den Ball arbeiten als – je nach Phase, in der sich die Teams befinden – gegen klassentiefere Mannschaften, wo man vielleicht mehr Ballbesitz, Lücken und Torchancen hat.“ Sein Fazit zu den Testspielgegnern ergänzt Apfeld um ein Lachen: „Das ist eine gute Planung – aber das wurde uns ja auch nicht aufgedrückt: Frank Zilles und ich hatten die freie Wahl.“ Nach dem Transfer von Stürmer Zissis Alexandris zum Liga-Konkurrenten 1. FC Monheim gab es neben der Besetzung der Innenverteidigung noch zwei Fragezeichen im 04/19-Kader: Den noch ein Jahr laufenden Vertrag mit Linksverteidiger Connor Klossek würde der Verein dem Vernehmen nach gerne auflösen, doch aus dem zweiten Fragezeichen macht Apfeld im Gespräch mit unserer Redaktion einen Punkt: „Ich plane mit Sven Kreyer“, sagt der Trainer deutlich über den Stürmer, der nach seinem Wechsel von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen eine unbefriedigende Premieren-Saison in Ratingen hatte und im Jahr 2025 nach langwieriger Verletzung ausschließlich für die Bezirksliga-Reserve spielte. „Ich hatte ein gutes Gespräch mit Sven, und er wird wie jeder andere Spieler des Kaders auch voll integriert. Er hat damit alles selber in der Hand. Ich werde mich auch bestimmt nicht weigern, jemanden aufzustellen, der uns weiterbringt“, betont Apfeld.