Damian Apfeld wünscht sich mehr Kontrolle von Ratingen 04/19

Des Einen Endergebnis war am ersten Spieltag der Oberliga des Anderen Halbzeitstand: Der SC St. Tönis verlor zum Auftakt daheim gegen den SV Biemenhorst 3:4, mit diesem Zwischenstand ging der VfB 03 Hilden im Heimspiel gegen Ratingen 04/19 in die Kabine. Und da es nach dem Seitenwechsel noch drei Treffer gab und die Partie letztlich 5:4 für die Gäste endete, waren das die beiden torreichsten Spiele des Saisonstarts. Am Sonntag (15.30 Uhr, Sportpark Götschenbeck) treffen nun 04/19 und St. Tönis aufeinander. Wird es ein neuerliches Spektakel?

Wenn es nach Ratingens Chefcoach Damian Apfeld geht, eher nicht. „Ich stehe nicht so für Spektakel von den Ergebnissen her“, entgegnet der 39-Jährige. „Viele Trainer finden ein 4:3 geiler als ein 1:0. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich will, dass wir ein Spiel kontrollieren und Dominanz haben in beide Richtungen.“ Das hatte in Hilden zumindest gegen den Ball noch nicht wie gewünscht funktioniert, Apfeld hofft da nun auf mehr Disziplin und „dass es am Sonntag nicht so wild wird. Aber wenn doch, dass wir wieder das Siegerkärtchen ziehen“.

Dass das gegen den Vorjahres-Vierten, der bis kurz vor Schluss um den Aufstieg mitspielte, schwer werden kann, weiß der 04/19-Coach: „In der vergangenen Saison hieß es überall, dass St. Tönis die Überraschungsmannschaft sei. Aber jetzt hat sie ein ganz anderes Selbstverständnis und eine extrem hohe Qualität.“ Nach dem Abgang von Daiki Kamo zum Regionalligisten Wuppertaler SV, der für die Krefelder in der vergangenen Saison 19 Tore schoss und neun weitere vorbereitete, sei zwar ein Unterschiedsspieler nicht mehr dabei, aber der 2024/25 mit 18 Treffern zweitbeste Schütze, Mario Knops, habe sich „noch weiterentwickelt“, findet Apfeld und nennt als weitere Top-Spieler des Gegners „Gianluca Rizzo, der auch schon höherklassig unterwegs war, und Jannis Nikolaou, der zehn Jahre Profi-Erfahrung hat und letztes Jahr Kapitän bei Eintracht Braunschweig in der Zweiten Liga war. Da bekommst du noch mal mehr Ausstrahlung auf den Platz und kannst die Defensive stärken“.

Yildiz fällt aus

In der eigenen fehlt weiterhin Abwehrchef Phil Spillmann (Fersenverletzung), dafür kehrt Slone Matondo nach seiner Augenverletzung zurück in die Außenverteidigung. Verzichten muss 04/19 ebenfalls weiterhin auf Guiliano Zimmerling im Mittelfeld (Kapselverletzung am Fuß) und neuerdings auch auf Umut Yildiz: Der Ballkünstler hat sich in Hilden am Knie verletzt, wie schwer, steht noch nicht fest. „Wir müssen abwarten, ob es längerfristig ist, ich gehe aber davon aus, dass er noch ein weiteres Spiel ausfallen wird“, sagt Apfeld über Yildiz, der in Hilden zu den stärksten Ratingern gehört hatte. „Er ist ein sehr quirliger, ballsicherer Spieler, der oft auch entscheidend beim vorletzten Pass ist“, lobt sein Trainer und ergänzt: „Sein Ausfall tut uns definitiv weh, weil er gut drauf war und normalerweise auch gegen St. Tönis von Anfang an gespielt hätte. Aber dafür hat man einen Kader und nicht nur zwölf Spieler. Wir haben genug Qualität, um das aufzufangen.“

Da 04/19 aus dem ersten Heimspiel der Saison gleich ein Event macht, sollte am Sonntag im Sportpark Götschenbeck eine Menge los sein – der Verein plant ein umfangreiches Rahmenprogramm um das Bezirksliga-Derby der U23 gegen den SV Hösel und eben die Oberliga-Partie. „Das sehe ich absolut positiv und nicht als Ablenkung für uns. Es ist doch für jeden ansprechender, wenn mehr los ist auf der Anlage als bei einer Herbst-Tristesse mit schlechtem Wetter und kaum Zuschauern. Wir wissen, dass mehr los sein wird durch das Derby unserer U23 und freuen uns darauf“, betont Apfeld.

Dass es die ersten Heimspiele am Götschenbeck geben muss, weil das Stadion Ratingen gerade einen neuen Naturrasen bekommt – am Donnerstag wurden die ersten Bahnen verlegt –, bereitet dem Trainer auch kein Kopfzerbrechen: „Es ist ja trotzdem auf unserer Anlage, auf der wir auch sehr viel Zeit verbracht haben und schon viele Einheiten hatten. Wir freuen uns definitiv auf das erste Heimspiel und sowieso darüber, dass es mit den Spielen losgegangen ist – mit einem positiven Ausgang für uns. Das hat der Stimmung sehr gut getan“, berichtet Apfeld. Ein weiteres Spektakel würde er dennoch nur nehmen, wenn auch der Ausgang aus Ratinger Sicht wieder stimmt.

Das erste Grün im Stadion

Seit Donnerstag gibt es das erste Grün im Ratinger Stadion: Einige Zeit war nach der Abtragung des alten Naturrasens samt Untergrund die vorherige Spielfläche erdig braun gewesen, doch nun wurden die ersten Bahnen des neuen Belags ausgerollt. Am Donnerstagabend liefen deshalb auch immer wieder Wasserwerfer im Stadion, um das frische Gras feucht zu halten. Als festen Fertigstellungstermin hatte die Stadtverwaltung unserer Redaktion Sonntag, 31. August genannt, damit der Rasen noch ausreichend Zeit zum Anwachsen hat, plant Ratingen 04/19 erst mit der Partie gegen den VfL Jüchen-Garzweiler am Sonntag, 28. September (15 Uhr) mit dem Stadion als Spielstätte.