Damian Apfeld wird neuer Trainer von Ratingen 04/19

Die 04/19er träumten von der Regionalliga, doch schon Ende Oktober trennte sich der Klub vom Christian Dorda, der erst im Sommer übernommen hatte: Nach zwölf Spielen - fünf Siege, fünf Niederlagen und zwei Remis - war Schluss und mit Radojewski war der Nachfolger schnell gefunden. Der Routinier war zwischen 2014 und 2016 schon für den Klub in Amt und Würden und hört nun freiwillig auf. „Peter hat uns nach dem 1:1 gegen Kleve am Freitag, 11. April darüber informiert, dass er den Vertrag über den Sommer hinaus nicht erfüllen möchte. Das haben wir zur Kenntnis genommen. Und dann letzte Woche Dienstag gesagt: Wir nehmen die Vertragsrückgabe an", teilte Präsident Jens Stieghorst der RP mit.

Apfeld kann Spieler entwickeln und Top-Teams formen

Mit Apfeld unterschreibt in Ratingen ein absoluter Entwickler, der unter anderem Noel Futkeu zum Zweitliga-Profi geformt hat. Beim Oberliga-Rivalen des ETB, der in dieser Saison auch dank eines bärenstarken Auftakts (neun Siege, drei Niederlagen, ein Remis) unter Apfeld noch Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga hat, kommt es darauf an, einen gesunden Mix aus entwicklungsfähigen Spielern und Leistungsträgern zu finden. Dass der ehemalige Jugendtrainer von Rot-Weiss Essen dafür der richtige Mann sein kann, hat er in den vergangenen Jahren mehrfach unter Beweis gestellt. "Wir müssen aber jetzt Prozesse starten und jetzt einen Flow erzeugen bei der Mannschaft, um in gewissen Zyklen arbeiten zu können. Das ist für Sportler viel besser zu greifen als ein Saisonziel", sagt Apfeld in seinem Auftaktgespräch mit den Kollegen der Rheinischen Post (mehr hier +).