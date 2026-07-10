Damian Apfeld: „Wir greifen wieder an“

Spricht zum Start der Vorbereitung: Ratingen-Trainer Damian Apfeld. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Etwas mehr als vier Wochen nach der 0:2-Niederlage beim 1. FC Monheim, die den Aufstieg in die Regionalliga endgültig verhindert hatte, befindet sich Ratingen 04/19 wieder in der Vorbereitung auf die neue Saison. Über die erste Vizemeisterschaft des Vereins hatte sich Cheftrainer Damian Apfeld nicht freuen können. Seine Mannschaft hatte so lange an der Tabellenspitze gestanden, dass irgendwann nur noch der Aufstieg zählte.

Als dieser verpasst war, übermannten den 40-Jährigen in Monheim die Emotionen. Nun spricht er exklusiv mit unserer Redaktion über die Gründe dafür, die weit über das Sportliche hinausgehen, und darüber, was von der neuen Saison zu erwarten ist.

Apfeld: „Es gibt dafür nicht den einen Punkt. Es war auch nicht nur Monheim. Dazu gehören beispielsweise die beiden Spiele gegen Holzheim, die wir unentschieden gespielt haben, und noch weitere Punkte. Es kann niemand beziffern, wie viel die einzelnen Faktoren ausgemacht haben. Es war nicht diese eine Sache, weshalb es nicht gereicht hat. Es war ein kleiner Prozess. Es gab einige Faktoren, die ich aber nicht einzeln erklären möchte, weil es teilweise Interna sind.“

Apfeld: „Etwa die Vertragssituation von Spielern. Das ist für Außenstehende vielleicht banal, wird aber im Inneren eines Spielers viel größer, auch wenn er es sich womöglich gar nicht eingestehen will. Da gibt es Spieler, die für die neue Saison jede Woche eine andere Idee haben. Bei manchen fehlten ein gewisses Commitment, eine gewisse Klarheit und Selbsteinschätzung. Am Ende spiegelt sich das auf dem Platz wider. Da musst du aber klar sein, um auf dem Platz klare Entscheidungen treffen zu können.“

Sie hatten entschieden, dass Sven Kreyer in Monheim nicht von Beginn an spielt.

Apfeld: „Sven Kreyer war angeschlagen. Wir hatten ihn schon aus dem Abschlusstraining nehmen müssen, und am Sonntag kam dann sein Anruf, dass besser ein Spieler anfangen sollte, der bei 100 Prozent ist. Sonst hätte ich einen Stürmer, der bis auf drei Partien alle Spiele in dieser Saison von Anfang an bestritten und mit 15 Toren sowie 15 Assists so starke Leistungen gebracht hat, sicher nicht zunächst draußen gelassen. Das entspricht nicht meiner Art, am letzten Spieltag etwas umzuwerfen.“

Generell fehlte in Monheim die Durchschlagskraft, die man von Ratingen lange gewohnt war, etwa mit 50 Toren in der Hinrunde. War alles Kopfsache?

Apfeld: „Definitiv war das am Ende Kopfsache, weil man auf Spielerseite plötzlich über sehr vieles nachdenkt. Der Kopf ist zu 95 Prozent mitentscheidend. Klar ist: Alle wollten, alle hatten die richtige Einstellung. Was man vor allem im Amateurfußball so oft hört: ‚Die wollten ja gar nicht.‘ Das sagen nur Leute, die von Fußball keine Ahnung haben. Bei uns hat am Ende bei einigen einfach der Kopf nicht mitgespielt. Der eine oder andere ist mit dem Druck vielleicht nicht so gut klargekommen. Das ist aber überall schon passiert, auch im Profibereich. Das ist kein Einzelfall, sondern kommt tatsächlich recht häufig vor.“

Persönliche Gründe für die Emotionen

Ungewöhnlich war nach dem Schlusspfiff Ihre Emotionalität. Was hat dieses Spiel für Sie so viel größer werden lassen?

Apfeld: „Die Situation war: Mein Vater lag zu diesem Zeitpunkt im Sterben, und er hat mich mein ganzes Leben lang im Fußball eng begleitet. Ich hätte ihm in seinen letzten Tagen sehr gerne vom Aufstieg erzählt. Hinzu kommt sicherlich, dass man eine solche Situation mit dieser Enttäuschung nicht jede Woche erlebt.“

Während der Saison ist die Unterstützung der Fans stetig gewachsen. Wie war das für Sie und die Mannschaft?

Apfeld: „Das war sehr besonders, was die Leute hier auf die Beine gestellt haben, ob zu Hause oder auswärts. Mehr als 250 Fans waren am letzten Spieltag in Monheim dabei, und auch zuvor gab es schon Fahnen und Banner in anderen Stadien. Das hat es in Ratingen in dieser Form vorher nicht gegeben. Das haben mir auch die Spieler bestätigt, die schon länger hier sind.

Wenn sie jetzt fragen, ob das in der nächsten Saison wieder so sein wird, dann weiß ich, dass es ihnen sehr imponiert hat und sie Gefallen daran gefunden haben. Daraus ist dieses ‚Family and Friends‘ entstanden, das der Verein jetzt weiter ausbauen will. Wir wissen, dass sich hier keine Fanszene wie in Uerdingen oder Wuppertal aufbauen kann. Daher müssen wir andere Wege gehen. Und dieser Weg gehört zu Ratingen.“

„Wir greifen wieder an“

Zwei Konkurrenten für die neue Saison haben Sie gerade genannt. Hinzu kommen die SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf U23. Wird das die stärkste Oberliga aller Zeiten?

Apfeld: „Von den Namen und der Historie her sicherlich. Alles andere wird sich im Laufe der Saison zeigen.“

Ein Aufstieg dürfte aber noch einmal schwerer zu realisieren sein.

Apfeld: „Das wird definitiv noch schwerer. Wir wollen oben angreifen, aber wir sind nicht so blauäugig, dass wir nicht wissen, wer in der Liga ist und wer unsere Mitkonkurrenten sind. Aber es wäre nach einer Saison, in der wir 27 Spieltage lang Tabellenführer waren, verheerend, wenn wir jetzt sagen würden: ‚Wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz erreichen.‘

Das würde nicht zu unserer Geschichte passen und auch nicht zu den Jungs, die hier sind oder hierhin gekommen sind. Ihnen und allen anderen wollen wir vermitteln: ‚Wir greifen wieder an. Dafür arbeiten wir, dafür reißen wir uns den Hintern auf.‘ Dabei wissen wir, dass andere Vereine finanzielle Vorteile haben. Aber es ist ja nicht der höchste Etat entscheidend. Über andere Faktoren wollen wir etwas herausholen.“

Welche Faktoren sind das?

Apfeld: „Zum Beispiel: Welche Kultur pflegst du im Verein? Wie ist die Stimmung? Wie ist der Umgang von der Vereinsspitze über die Mannschaft bis zum Trainerteam? Mit welcher maximalen Bereitschaft arbeitest du in der Trainingswoche? Kommst du an die Grenze? Hast du das nötige Spielglück?

Deswegen ist nicht immer die Mannschaft mit dem höchsten Etat die erfolgreichste. Okay, in der Bundesliga ist das seit Jahren so. Aber schon in der 2. Bundesliga gilt das nicht zwingend: Elversberg ist nicht mit dem zweithöchsten Etat als Tabellenzweiter in die Bundesliga aufgestiegen, und Fortuna Düsseldorf ist nicht mit dem zweitniedrigsten Etat abgestiegen. Wenn das immer so wäre, wäre Fußball sehr einfach. Oder bleiben wir in der Oberliga: Dass ein Traditionsklub wie der VfB Homberg die Segel streichen muss, hätte auch niemand gedacht.“

Kaderplanung noch nicht abgeschlossen

Bereitschaft und das Gehen an die eigene Grenze hängen auch mit dem Stichwort Mentalität zusammen. Haben Sie gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Frank Zilles bei den Transfers darauf noch mehr Wert gelegt?

Apfeld: „Für uns war wichtig, dass wir einige Spieler dazuholen, die Veränderungen herbeiführen können. Wir wollten andere Spielertypen verpflichten, die aber auch zur Mannschaft passen. Wir versuchen, Leute zu holen, zu denen wir einen Bezug haben oder die wir so lange beobachtet haben, dass wir wissen: Sie passen in unser Konstrukt.

Durch das Karriereende von Yannick Geisler in der Winterpause ist uns sicherlich ein Führungs-, Zweikampf- und Mentalitätsspieler weggebrochen. Deshalb war klar: Wir holen nicht nur fünf neue Zocker, sondern auch solche Spielertypen wie Amern Shavershyan, Jan Corsten und Boran Yörük. Boran hat als sehr junger Spieler in Hennef sieben Spiele in der Mittelrheinliga bestritten, obwohl sein Wechsel bereits feststand. Dass ein Verein trotzdem weiter auf ihn setzt, zeigt seine Qualität in diesem jungen Alter.“

Die Kaderplanung ist aber noch nicht abgeschlossen?

Apfeld: „Nein. Wir brauchen definitiv noch zwei Abwehrspieler und einen defensiv ausgerichteten Zentrumsspieler.“

Wie sehr schmerzt der Abgang von Armin Deljkovic zum Regionalliga-Aufsteiger VfB 03 Hilden?

Apfeld: „Armin Deljkovic hatte eine sehr gute Entwicklung in der Hinrunde und einen guten Start in die Rückrunde. Dann gab es aber eine Stagnation, aus dieser Delle kam er nicht mehr richtig heraus. In den letzten zehn Spielen schaffte er es nur noch zweimal in die Startelf.

Hinzu kam, dass Delko diesen großen Wunsch hatte, mit allen Mitteln Regionalliga zu spielen. Mit welchem Verein, spielte dabei keine große Rolle. Sein Einfluss auf unser Spiel war noch nicht so groß, dass ich von einem schmerzhaften Abgang sprechen würde. Delko ist ein sehr feiner Junge, der sich in den nächsten Jahren noch gut entwickeln wird.“

Mehr Spannung in der neuen Saison

Was erwarten Sie von der neuen Saison in fußballerischer Hinsicht?

Apfeld: „In der vergangenen Saison, gerade in der Hinrunde, hieß es immer wieder: ‚Jeder kann jeden schlagen, das ist die ausgeglichenste Liga aller Zeiten.‘ Da konnte ich schon nicht so recht mitgehen.

Ich glaube, dass es in der neuen Saison noch mehr Spieltage geben wird, an denen sich Mannschaften, die für das obere Tabellendrittel vorgesehen sind, gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und wenn dann noch das Normale hinzukommt, dass es Überraschungen gibt und der Tabellen-13. den Tabellendritten schlägt, könnte es noch spannender werden.“

„Ich fühle mich menschlich sehr wohl“

Wie hat Ihnen Ihr erstes Jahr als Cheftrainer in Ratingen gefallen?

Apfeld: „Sehr gut. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir sehr erfolgreich waren und eine sehr gute Saison gespielt haben. Es gab Rückschläge, etwa das Aus im Achtelfinale des Niederrheinpokals zu Hause gegen VfB 03 Hilden, das sehr ärgerlich war. Aber diese wurden anders wahrgenommen, weil wir in der Liga so gut unterwegs waren.

Mit Ausnahme der Spiele beispielsweise gegen Holzheim und Monheim lief insgesamt alles sehr glatt, auch innerhalb der Mannschaft. Ich hatte noch nicht die Situation, dass ich hier gegen einen negativen Lauf ankämpfen musste. Das wird vielleicht irgendwann kommen, aber ich hoffe es nicht.

Ich fühle mich auch menschlich hier sehr wohl. Wir haben mit Jens Stieghorst, unserem Präsidenten, Michael Schneider, dem Zweiten Vorsitzenden, und Frank Zilles ein hervorragendes Verhältnis und ein sehr gutes menschliches Miteinander. Dazu kommen ein starkes Commitment im Trainerteam und ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft.

Wir haben zum Beispiel immer noch Kontakt zu Spielern, die nicht mehr bei uns sind, wie Georgios Touloupis oder Cem Sabanci. Was Cem uns in der Kabine gegeben hat: Das sind Dinge, wegen derer man gerne hierhin kommt.

Aus der Vorbereitung im vergangenen Jahr ist mir ein Satz von Emre Demircan im Gedächtnis geblieben. Er hat mir gesagt, ihm sei wichtig, dass jeder Spieler mit einem Lachen hierhin kommt, aber auch mit einem Lachen wieder nach Hause fährt. Und genau das hatten wir. Ich kenne einige unserer aktuellen Zugänge richtig gut und denke: Das werden wir auch wieder haben. Sie sind nicht nur sportlich top, sondern auch in der Kabine.“