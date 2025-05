Damian Apfeld will Euphorie entfachen bei 04/19

Am Tag der Arbeit hat Damian Apfeld seinen neuen Job bei Ratingen 04/19 angenommen: Als neuer Cheftrainer des Oberligisten steigt er zwar erst am 1. Juli ein, in seinem Zweijahres-Vertrag ist aber eine zweite Funktion verankert, die er ab sofort ausfüllt: verantwortlicher Kaderplaner. „Damian hat heute seinen ersten Arbeitstag“, sagt 04/19-Präsident Jens Stieghorst, der sich vom neuen Mann eine „Sogwirkung“ auf Zugänge erhofft, die schon spürbar sei.

So heuerte er beim aktuellen Oberliga-Spitzenreiter SpVg Schonnebeck unter Dirk Tönnies als Co-Trainer an, knapp zwei Jahre später „sollte der Schritt als Cheftrainer erfolgen. Ich wollte eine Kabine hinter mir spüren“, beschreibt Apfeld, der zunächst zu ETB Schwarz-Weiß Essen ging, dann den FC Kray vor dem Abstieg aus der Oberliga bewahrte, bevor er wieder beim ETB unterschrieb und dort bis vergangenen Oktober sehr erfolgreich arbeitete: Unter ihm ging es aus dem Mittelfeld in die erweiterte Liga-Spitze, sein Punkteschnitt von 1,81 in dieser Zeit ist der beste seiner Karriere bislang.

Nach dem Rücktritt in Essen machte sich Apfeld „Gedanken, wie es weitergehen kann. An ein Nachwuchsleistungszentrum zu gehen, kam für mich nicht infrage, aber ich hatte mehrere Vereine in der Oberliga Niederrhein und Westfalen im Kopf, die ich interessant fand – nur muss ein Verein dich auch wollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Vereine anfragen, die in meinem Kopf herumschwirrten, war nicht besonders hoch.“

Doch da 04/19 nach seinem Trainerwechsel im Oktober von Christian Dorda zu Peter Radojewski wie berichtet nicht zufrieden war und deshalb das Rücktrittsgesuch des aktuellen Chefcoaches nach der laufenden Spielzeit annahm, erhöhte sich diese Wahrscheinlichkeit plötzlich. „Ratingen war ein Verein, bei dem ich gedacht habe: Das könnte passen“, sagt Apfeld und führt aus: „Das ist eine Top-Adresse in der Oberligaüber Jahre hinweg, sehr seriös geführt, mit einer sehr guten Infrastruktur mit dem Stadion und dem Sportpark, den handelnden Personen im Vorstand und einem großen Jugendbereich, in dem gute Arbeit geleistet wird. Das macht einen Verein auch aus.“

Apfeld kennt Ratingen

Er übernimmt zum 1. Juli „aufgrund der vielen Duelle und Beobachtungen keine unbekannte Mannschaft, sondern eine sehr bekannte“, die er ab sofort mitgestalten soll. Seine Vorstellungen davon: „Die Mischung muss sein. Du brauchst Jungs, die dieses Ziel haben, höherklassig zu spielen, die in den Profi-Fußball hoch wollen, und Jungs, die Erfahrung haben, den Verein kennen, Spielern auch Halt geben und eine Mannschaft führen können, auch in schwierigen Zeiten. Alle müssen Hunger haben und heiß sein – nicht nur am Spieltag, sondern bei jeder Einheit in der Woche.“

Neu in Ratingen ist damit der Ansatz, Spieler für den Profi-Bereich ausbilden zu wollen. „Wir wollen Spieler, die Ratingen auch als Sprungbrett sehen“, bestätigt Apfeld, „die wollen wir entwickeln und dafür auch eine Visitenkarte sein.“ Seine namhafteste in der Beziehung ist Noel Futkeu, den er bei ETB in der Oberliga unter seinen Fittichen hatte – und der in der aktuellen Zweitliga-Saison in 31 Spielen für Greuther Fürth zehn Tore erzielt und drei weitere vorbereitet hat. Weitere Beispiele sind Timur Kesim bei Rot-Weiß Oberhausen und Samuel Addai bei den Sportfreunden Lotte.

Was Apfeld bei 04/19 entwickeln will, lässt sich nicht einfach in dem Wort „Ziel“ zusammenfassen, findet der 39-Jährige, der beim weltweit tätigen Intralogistik-Unternehmen Jungheinrich arbeitet: „Nur von Zielen zu sprechen, macht uns nicht besser“, erwidert er und ergänzt: „Wir müssen Prozesse anpassen in Absprache mit dem Sportlichen Leiter Frank Zilles und dem Vorstand, damit wir die Möglichkeit haben, da zu landen, wo der Verein hingehört.“

Das sei „selbstrendend“nicht der aktuelle Tabellenplatz neun, „da muss man sich nur einmal die Struktur des Vereins, das Stadion und die Historie angucken“, findet Apfeld und betont: „Die Auswertung des Ziels 2025 ist im Mai 2026 – das ist dann ein Produkt. Wir müssen aber jetzt Prozesse starten und jetzt einen Flow erzeugen bei der Mannschaft, um in gewissen Zyklen arbeiten zu können. Das ist für Sportler viel besser zu greifen als ein Saisonziel.“

Am Tag der Arbeit hat für Apfeld die Arbeit bei 04/19 also schon begonnen. „Es geht darum, trotz des aktuellen Tabellenplatzes jetzt schon eine Euphorie zu schaffen, Lust auf die neue Saison zu machen und Lust auf die Mannschaft. Und jetzt schon neuen Spielern zu vermitteln, warum Ratingen der richtige Verein für sie ist, dass die Spieler dafür brennen – auch aus dem jetzigen Kader müssen die Spieler schon große Vorfreude an den Tag legen und sich auf den Trainingsbeginn am 1. Juli freuen.“ Bei Apfeld selbst jedenfalls „entfacht sich jetzt ein Feuer, das ich im Januar vielleicht noch nicht hatte. Aber jetzt gibt es für mich nur noch Ratingen.“