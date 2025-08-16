Damian Apfeld schmunzelt über die Serie gegen Hilden

Mit dem Derby zwischen dem VfB 03 Hilden und Ratingen 04/19 am Sonntag ab 15.30 Uhr hat die Oberliga Niederrhein direkt zum Auftakt einen Kreis-Kracher zu bieten. Dabei spricht inzwischen die Gesamtbilanz für die Gastgeber, was seinen Grund in der jüngeren Vergangenheit hat: Von insgesamt 22 Oberliga-Duellen gewannen die Hildener zwölf, einmal gab es ein Unentschieden, doch der letzte der damit noch verbliebenen neun Ratinger Siege liegt lange zurück: Am 14. August 2019 gab es ein 5:2 im heimischen Stadion, die folgenden neun Duelle gewann der VfB 03.

An diese schwarze Serie hatte sich Gianluca Silberbach im Gespräch mit unserer Redaktion noch erinnert, der neue Kapitän war beim letzten Sieg über Hilden schon in Ratingen, stand aber in der Partie nicht auf dem Rasen. Aus dem aktuellen Kader haben nur noch Torwart Dennis Raschka, Regisseur Emre Demircan und Abwehrchef Phil Spillmann diesen bisher letzten Erfolg über den VfB 03 miterlebt, wobei Letzterer definitiv am Sonntag ausfallen wird: „Er hat einen Abriss an der Sehne in der Ferse und wird uns leider die nächsten Wochen fehlen“, berichtet Damian Apfeld.

Für den neuen Trainer gilt wie für das Gros des Kaders, dass die lange Durststrecke in Vergleichen mit den Hildenern eher vom Hörensagen bekannt ist. „Ich habe mich nicht im Detail mit der Bilanz auseinandergesetzt. Es mir zugetragen worden, beziehungsweise ich habe dazu etwas aufgeschnappt“, sagt Apfeld, der ergänzt: „Aber da schmunzel‘ ich drüber. Speziell unsere Mannschaft hat sich verändert in der Periode, deswegen spielt das für mich keine Rolle.“

Der Vollständigkeit halber: Der letzte Ratinger Sieg in Hilden liegt noch länger zurück, er datiert vom 21. Mai 2017. An das 2:0 für 04/19 können sich aus dem aktuellen Kader nur Raschka und Spillmann erinnern. „In Hilden ist es immer schwierig“, weiß auch Apfeld. „Es gibt einfach Mannschaften, wo ein Auswärtsspiel extrem schwer ist. Das hat mal mit dem Belag zu tun, mal mit der Spielfeldgröße und anderen Faktoren. Da entwickeln viele Mannschaften einfach auch eine gewisse Heimstärke.“

Unabhängig vom Gegner findet der Ratinger Chefcoach: „Ich habe die letzten Jahre die Erfahrung auch am eigenen Leib gemacht, dass einem zum Auftakt auch Aufsteiger oder Mannschaften, die am Ende sang- und klanglos absteigen, wehtun können. Der erste Spieltag ist immer schwer vorherzusagen. Hilden ist auf dem Papier ein harter Brocken und unser Auftaktprogramm generell – mit St. Tönis am zweiten und in Schonnebeck am vierten Spieltag – nicht ohne.“

Wer da das Ratinger Tor hüten wird, Raschka oder der vom KFC Uerdingen gekommene Marvin Gomoluch, hat Apfeld intern kommuniziert, möchte das aber noch nicht öffentlich tun. Klar ist aber, dass die Situation um die Nummer eins „nach einigen Phasen immer wieder neu bewertet wird“, sagt der Trainer. „Nicht nach ein, zwei, drei Spielen, aber man muss immer schauen, wie die Leistung ist und welche Rolle es in der Mannschaft spielt. Es gibt auch keinen Freifahrtsschein für die Nummer eins: Wenn die nicht gut drauf ist, die Nummer zwei aber dran zieht, wäre das nicht fair.“

Empfehlungsschreiben von Hammoud

In der ersten Runde des Nieder­rheinpokals beim allerdings auch überforderten A-Ligisten FC Sterkrade 72 hatte Raschka beim 16:0-Kantersieg das Tor gehütet, da allerdings kaum eine Möglichkeit gehabt, sich auszuzeichnen. Anders sah das bei Ali Hassan Hammoud aus, der nach seiner Einwechslung in den zweiten 45 Minuten erst einen Doppelpack und dann noch einen lupenreinen Hattrick beisteuerte. „Auch gegen einen Gegner aus der Kreisliga A – fünf Tore in einer Halbzeit muss man erst mal machen. Und Ali hätte die Ausbeute noch hochschrauben können, hat aber viele Bälle quer- und vorgelegt. Er hat sich außerdem sehr gut bewegt“, lobt Apfeld den in der Vorbereitung länger verletzten Stürmer. Nach einer ebenfalls muskulären Blessur konnte in dieser Woche Cem Sabanci wieder schmerzfrei trainieren, ist aber anders als sein Positionskollege Hammoud „nach vier Wochen Verletzungspause sicherlich kein Startelf-Kandidat“, sagt Apfeld, dem auch Mittelfeldmann Guiliano Zimmerling verletzt fehlt.

Während 04/19 in der Offensive „die Qual der Wahl“ hat, wie der Trainer sagt, sieht es defensiv weniger gut aus. Außenverteidiger Slone Matondo hatte in einem Testspiel einen Ball so hart und unglücklich ins Gesicht bekommen, dass er eine Einblutung am Auge erlitt – er hat noch keine ärztliche Freigabe erhalten. Und ohnehin nicht mit vielen Innenverteidigern ausgestattet, reißt Spillmanns Aus eine Lücke, sodass die Ratinger basteln müssen auf einer Position, die sie nicht üppig besetzt haben. „Es gibt aber Alternativen. Wir werden sehen, wie wir uns aufstellen“, sagt Apfeld, der versucht hat, „intern Alternativen zu schaffen“ und dabei Nolan Manassa erwähnt: „Das ist der große Vorteil unserer U23, in der Nolan viel Spielpraxis bekommen hat, sodass wir seine Entwicklung weiter vorantreiben können.“ Taktisch könnte sich Apfeld ebenfalls etwas einfallen lassen: „Ob wir die Dreierkette, die gegen den Ball zur Fünferkette wird, spielen oder die Viererkette, das entscheiden wir von Gegner zu Gegner. In Hilden ist die Dreierkette aber mehr als eine Alternative.“

Diese Formation hatte 04/19 zu Beginn der Vorbereitung einstudiert, damals hatte Armin Deljkovic dort einen Platz bekommen. Zuletzt, in der Viererkette, kam der 20-Jährige wieder auf seiner eigentlichen Position im Mittelfeld zum Einsatz. Seine Familie hatte ihn in Anlehnung an Franz Beckenbauer wegen der identischen Rückennummer 5, seiner Vielseitigkeit und der leichtfüßigen Ballbehandlung deswegen „Franz“ getauft, Apfeld bleibt beim gewohnten Rufnamen: „Deljko hat sehr gute Anlagen und auch noch eine gute Schusstechnik und ist torgefährlich. Er hat letzte Saison in seinem ersten Seniorenjahr beim FC Büderich sechs Tore geschossen und sieben vorbereitet, und das, obwohl er viel von der Bank kam. Da musst du erst mal auf diese Quote kommen.“ Vor seiner Zeit in Büderich war Deljkovic im Übrigen in der Jugend des VfB 03 – ihn dürfte ein Auswärtsspiel an alter Wirkungsstätte also ohnehin nicht schrecken.