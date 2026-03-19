Damian Apfeld fordert: "Wir müssen jetzt Spiele gewinnen"

Durch den 1:0-Sieg des KFC Uerdingen bei den Sportfreunden Baumberg am Mittwochabend ist es noch kuscheliger geworden an der Tabellenspitze der Oberliga. Der KFC liegt jetzt nur noch drei Punkte hinter dem führenden Duo aus Ratingen 04/19 und dem VfB 03 Hilden, die mit je 44 Zählern nur das Torverhältnis trennt. „Natürlich schaut man dahin“, sagt Damian Apfeld und ergänzt: „Die Trainer, die sagen: ,Wir schauen nur auf uns‘, die lügen. Dann würden sie auf keine Ergebnisse und nicht auf die Tabelle achten, und das wäre ja eine schlechte Vorbereitung.“
Der 04/19-Chefcoach findet vor allem: „So richtig ändert das an unserer Ausgangslage nichts. Wenn du Erster sein oder bleiben willst, musst du Spiele gewinnen. Das machen wir gerade nicht.“ Dreimal spielten die Ratinger zuletzt in Serie unentschieden, was zwar auch bedeutet, dass sie seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen sind, aber auch den Vorsprung auf die Verfolger schmelzen ließ. Deswegen fordert Apfeld vor der Partie beim VfL Jüchen am Freitag (20 Uhr): „Wir müssen jetzt Spiele gewinnen und am besten eine Siegesserie einleiten. Wenn du drei Siege in Folge holst, hast du wieder einen Zwei-Punkte-Schnitt. Wir sind zwar keine Übermannschaft der Liga, das ist aber keine Mannschaft in der Liga.“ Auch die sechs Hildener Siege in Folge seien „nicht der Normalfall“.
Nach drei Punkten aus drei Spielen möchten die Ratinger nun diese Ausbeute in einer Partie schaffen – allerdings treten sie nicht nur bei einer Mannschaft an, die noch keines ihrer zwölf Heimspiele verloren hat bei sechs Siegen und sechs Unentschieden und damit das beste Heimteam der Oberliga ist, sondern auch bei den Remis-Königen der Spielklasse. Neunmal teilte sich Jüchen mit seinen Gegnern schon die Punkte, und eingedenk der jüngsten Ratinger Serie scheint sich schon abzuzeichnen, dass das auch am Freitagabend der Fall sein könnte. „Andere Spiele vorher haben auch angeblich eine Richtung vorgegeben, und dann kam es anders“, entgegnet Apfeld.
Ihm fehlt am Freitag Slone Matondo, der Linksverteidiger war schon angeschlagen in das jüngste Heimspiel gegen den TSV Meerbusch gegangen (2:2) und musste in der Halbzeit in der Kabine bleiben. Ansonsten ist der 04/19-Kader komplett, und in ihn kehrt sogar Ali Hassan Hammoud zurück: Der Stürmer hat seinen Muskelfaserriss auskuriert. „Das ist keine Option für die Startelf, aber eine große, ihn reinzubringen. Uns haben zuletzt offensiv zwei, drei Optionen gefehlt, weil ja auch Georgios Touloupis in der Wintervorbereitung verletzt war, die aber jetzt zurückkommen. Ich hoffe, dass wir damit einen wichtigen Qualitätszuwachs haben“, sagt Apfeld.
Unbestritten ist die spielerische Qualität in seinem Mittelfeld, das gilt auch für Umut Yildiz. Der 26-Jährige stand von 23 Spielen in 21 im Kader, 13 Mal in der Startelf. Die bisherige Ausbeute von zwei Toren und einer Vorlage ist für den Mann, der das erste Ratinger Saisontor schoss zum 1:1 beim 5:4-Sieg in Hilden, sicherlich ausbaufähig. Das weiß auch sein Trainer: „Umut fehlen sicher ein paar Scorerpunkte, und er hat sich da bestimmt auch mehr versprochen. Ich hoffe, dass der Knoten platzt.“ Apfeld betont aber auch: „Ich muss bei ihm auch bewerten, wie er gegen den Ball agiert, welche Bewegungen er macht, damit wir in gewisse Räume kommen. Und dadurch, dass er so oft in der Startelf steht und viel spielt, sieht man, dass wir mit ihm zufrieden sind.“
Generell stellt der Trainer „die positiven Dinge“ heraus: „Wie oft kommen wir ins letzte Drittel, in den Strafraum, wie viele Ecken und Tormöglichkeiten haben wir? Da haben wir zum Teil bessere Statistiken als in der Hinrunde. Es macht sich aktuell aber nicht in Siegen bemerkbar.“ Das gilt es nun zu ändern. Apfeld betont: „Ich weiß um die Qualität, die die Jungs auf den Platz bringen können. Wir haben eine sehr gute Stimmung im Team und spielen ordentlich und das, was wir spielen wollen. Darum bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir das Spiel am Freitag gewinnen.“