Damian Apfeld fordert: "Wir müssen jetzt Spiele gewinnen"

Unbestritten ist die spielerische Qualität in seinem Mittelfeld, das gilt auch für Umut Yildiz. Der 26-Jährige stand von 23 Spielen in 21 im Kader, 13 Mal in der Startelf. Die bisherige Ausbeute von zwei Toren und einer Vorlage ist für den Mann, der das erste Ratinger Saisontor schoss zum 1:1 beim 5:4-Sieg in Hilden, sicherlich ausbaufähig. Das weiß auch sein Trainer: „Umut fehlen sicher ein paar Scorerpunkte, und er hat sich da bestimmt auch mehr versprochen. Ich hoffe, dass der Knoten platzt.“ Apfeld betont aber auch: „Ich muss bei ihm auch bewerten, wie er gegen den Ball agiert, welche Bewegungen er macht, damit wir in gewisse Räume kommen. Und dadurch, dass er so oft in der Startelf steht und viel spielt, sieht man, dass wir mit ihm zufrieden sind.“

Generell stellt der Trainer „die positiven Dinge“ heraus: „Wie oft kommen wir ins letzte Drittel, in den Strafraum, wie viele Ecken und Tormöglichkeiten haben wir? Da haben wir zum Teil bessere Statistiken als in der Hinrunde. Es macht sich aktuell aber nicht in Siegen bemerkbar.“ Das gilt es nun zu ändern. Apfeld betont: „Ich weiß um die Qualität, die die Jungs auf den Platz bringen können. Wir haben eine sehr gute Stimmung im Team und spielen ordentlich und das, was wir spielen wollen. Darum bin ich sehr positiv gestimmt, dass wir das Spiel am Freitag gewinnen.“